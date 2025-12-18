ضبط 500 كيلو لحوم مصابة بالحمى في المنوفية .. صور

شنّت الوحدة المحلية بمدينة قويسنا في محافظة المنوفية ظهر اليوم الخميس ، حملة تفتيشية موسعة على عدد من محلات الجزارة بالمدينة.

جاء ذلك برئاسة هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا ، وحضور الدكتور مصطفى صعوان نائب رئيس المدينة، وبالاشتراك مع الطب البيطري ، بحضور الدكتور مادح الشرقاوي والدكتور عمرو الزرقانى وقوة من شرطة المرافق.

وتم ضبط اكتر من ٥٠٠ كيلو لحوم غير صالحة محمومه مصابة بالحمي وتم ذبحها خارج المجازر وتزوير الاختام نصفها في المحل والنصف الاخر تم ضبطه بسيارة صاحب المحل ينوي تهريبها من الحمله وتم التحفظ عليها عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.

وأشارت رئيسة المدينة إلى أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تهدد صحة المواطنين أو تمس أمنهم الغذائي.

ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها، مؤكدة على أهمية التعاون المجتمعي في الحفاظ على النظام العام وتحقيق بيئة صحية وآمنة للجميع.