المجلس النرويجي للاجئين السودانيين: النساء في السودان يهربن من الموت والاغتـ.ـصاب

قالت ماتيلدا فو، مدير قسم المناصرة لدى المجلس النرويجي للاجئين السودانيين، إن الوضع في السودان يُعد مأساويًا، مشيرة إلى أنها عادت مؤخرًا من طليلة في دارفور حيث شاهدت عن قرب معاناة الأشخاص الذين فرّوا من الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر.

وأضافت فو، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن النساء اضطررن للهرب من محاولات قتل تعرضن لها كما تعرّضن للاغتصاب، فيما عانى السكان من التجويع لعدة أشهر، واضطر الأطفال لتناول جلود الأبقار لكسب بعض الغذاء، مؤكدة أن أكثر من مليون شخص نزحوا إلى طليلة هربًا من هذه الأوضاع.

وأشارت إلى أنها لم تصدم في حياتها كما صُدمت عند رؤية ما يحدث في طليلة وجادوجلي بجنوب السودان، حيث وجد آلاف الأشخاص يحاولون الهرب من الحصار القاسي، لافتة إلى غياب أي أماكن آمنة وعدم توفر الطعام، ما اضطر هؤلاء للقيام برحلات طويلة من أجل إنقاذ حياتهم، مؤكدة أن هذه هي صورة مأساة السودان الحالية.