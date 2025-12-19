بطريرك إريتريا يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بروما | صور

استقبل نيافة الأنبا برنابا مطران تورينو وروما بمقر المطرانية بروم، قداسة أبونا باسيليوس بطريرك كنيسة التوحيد الإريترية وذلك في إطار زيارته الحالية لإيطاليا.

عبر قداسته أثناء اللقاء عن خالص تقديره لقداسة البابا تواضروس الثاني، وطلب نقل تحياته ومحبته لقداسته.

وفي سياق آخر ، شارك نيافة الأنبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية يرافقه وفد من كهنة الإيبارشية، في الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة مطروح، في قاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة.

حيث قدم نيافته التهنئة للواء خالد شعيب محافظ مطروح، والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية والمحلية.