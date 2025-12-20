قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الأندية السعودية تجدد اهتمامها بضم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان

جريزمان
جريزمان
رباب الهواري

كشفت تقارير صحفية تركية عن عودة الاهتمام السعودي بالتعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، في ظل احتدام المنافسة على ضمه من عدة أندية أوروبية وأمريكية، مع دخول اللاعب مرحلة مفصلية من مسيرته الاحترافية.

عروض رسمية من السعودية وأمريكا

وبحسب ما أكده الصحفي التركي الموثوق أكرم كونور، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، فإن جريزمان تلقى بالفعل عروضًا رسمية من ثلاثة أندية، يتصدرها ناديان من الدوري السعودي، إلى جانب نادٍ أمريكي.

وأوضح كونور، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن ناديي أهلي جدة والوحدة تقدما بخطوات رسمية للتعاقد مع المهاجم الفرنسي، في محاولة لإقناعه بخوض تجربة جديدة خارج القارة الأوروبية، إلى جانب نادي شارلوت الأمريكي الذي يسعى بدوره لحسم الصفقة.

اهتمام أوروبي وأمريكي واسع

وأشار كونور إلى أن العروض المقدمة ليست وحدها في المشهد، إذ توجد رغبة واضحة من عدة أندية بارزة في ضم اللاعب، أبرزها إنتر ميامي الأمريكي، ويوفنتوس الإيطالي، وجالطة سراي التركي، إضافة إلى أولمبيك ليون الفرنسي، ناديه السابق، الذي يراقب موقفه عن قرب.

الهلال في الصورة سابقًا

وكان اسم جريزمان قد ارتبط بقوة بالدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتحديدًا بنادي الهلال، حيث تحدثت تقارير آنذاك عن عرض رسمي قُدّر بنحو 20 مليون يورو، بناءً على رغبة مباشرة من المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي. إلا أن المفاوضات توقفت لاحقًا دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
 

غموض يحيط بمستقبل اللاعب

ورغم أن أنطوان جريزمان، البالغ من العمر 34 عامًا، لا يزال مرتبطًا بعقد مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى عام 2027، فإن مستقبله يبقى مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في ظل تعدد العروض ورغبة الأندية في الاستفادة من خبراته الكبيرة، سواء داخل أوروبا أو خارجها


 

