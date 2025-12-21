قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد مشاجرة مع طليقته في أحد الفنادق | تفاصيل
رسالة واحدة تؤدي لاختراق حسابك.. تفاصيل خدعة «الربط الخفي» في واتساب
الزمالك خارج السباق.. حامد حمدان بين الأهلي وبيراميدز والحسم خلال أسبوع
ماذا يحدث في أول ليلة من رجب؟.. 10 عجائب أبرزها في الرزق والفرج
الكاف: الكونغولي «ندالا» حكمًا لافتتاح أمم أفريقيا 2025 بين المغرب وجزر القمر
كشفت حقيقة الاتهامات الأخيرة.. بدرية طلبة: الشعب المصري على قلبي وهو سبب نجاحي |فيديو
مدرب زيمبابوي: منتخب مصر قوة كبيرة في إفريقيا.. ولا نخاف محمد صلاح ومرموش
الخلافات تضرب الجماعة الإرهابية.. اشتباكات بالأيدي بين قيادات التنظيم الإخواني للسيطرة على الأموال
بدأ تسويقه .. تحركات الأهلي لتدعيم الدفاع تفتح الباب لرحيل أشرف داري | تفاصيل
أسرار المقابر الجنائزية.. بعثة أثرية إسبانية تكشف قطع فخارية نادرة في قبة الهوا غرب أسوان
بنهاية 2025.. بوتين يكشف عن شرطه الأساسي لإنهاء الحرب الأوكرانية
«فيفا» يحكم إفريقيا .. تفاصيل قرارات «كاف» المُفاجئة بشأن البطولات القارية |فيديو
ديني

هل صيام أول يوم في رجب سنة أم بدعة؟ أمين الفتوى يجيب

صيام اول يوم في رجب
صيام اول يوم في رجب
إيمان طلعت

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهر رجب من الأشهر الأربعة الحُرم، لقوله تعالى «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ» [التوبة : 36]، والأربعة الحُرم ثلاثة منها متواليات: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، والفرد هو شهر رجب.

صيام أول رجب

وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال « هل صيام أول رجب سنة أم بدعة؟»، إن هناك أحاديث ورد أحاديث فى مجمل بيان فضل صيام النوافل منها ما رواه الإمام مسلم (( من صام يومًا تطوعًا فى سبيل من غير الفريضة باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا))، وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم الأثنين والخميس من كل إسبوع، فكل هذه الأحاديث فى مجملها تبين فضل صيام النافلة.

وأشار الى أن النوافل تبين مدى حب العبد لطاعة الله، أما بالنسبة لحديث فى صيام أول رجب فلم يرد حديث بعينه فى فضل صيام أول رجب، أما بالنسبة للدعاء فى أول رجب فكذلك لم يرد حديث يدل على ذلك ولكن علينا أن ندعو الله فى كل وقت ونحن الظن بالله فى قضاء الحوائج ورفع الكربات.

دعاء أول ليلة من رجب

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

دعاء شهر رجب

( اللهم أقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وأرزقني من حيث لا أحتسب ).

شهر رجب وأفضل اعماله

شهر رجب له فضل عظيم؛ فهو أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى في قوله: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ» [التوبة: 36].

استدلت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك» بقول قتادة: «إن الله اصطفى صَفَايا من خلقه.. واصطفى من الشهور رمضانَ والأشهر الحرم.. فعظِّموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظَّمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل»، وتابعت: ومن تعظيم هذا الشهر: كثرة التقرب إلى الله تعالى بالعبادات الصالحة؛ من صلاة، وصيام، وصدقة، وعمرة، وذكر، وغيرها، وكذلك البعد عن المعاصي وارتكاب السيئات، لذا يقدم موقع صدى البلد فضل شهر رجب .

فضل شهر رجب

يجب أن نعلم أن شهر رجب هو شهر من "الأشهر الحُرُم" وارتكاب المعاصي والذنوب فيها تكون أشد وزراً وأعظم حرمة من الأشهر العادية
فـيجب ان نردد دائماً هذا الدعاء لنجدد توبتنا:"تُبنا إلى اللّٰه، ورجعنا إلى اللّٰه، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على ألا نعود إلى تلك المعاصى أبدًا، وبرئنا من كل دين مُخالف لدين الإسلام، استغفر اللّٰه العظيم وأتوب إليه، اللهم عفوًا وعافية."

هل صيام أول يوم في رجب سنة أم بدعة صيام أول يوم في رجب شهر رجب صيام أول رجب دعاء أول ليلة من رجب دعاء شهر رجب شهر رجب وأفضل اعماله فضل شهر رجب

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
تحسين المزاج
مياة الشرب بالشرقية
شهر رجب
