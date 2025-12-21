هل صيام أول يوم في رجب سنة أم بدعة؟ أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهر رجب من الأشهر الأربعة الحُرم، لقوله تعالى «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ» [التوبة : 36]، والأربعة الحُرم ثلاثة منها متواليات: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، والفرد هو شهر رجب.

صيام أول رجب

وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال « هل صيام أول رجب سنة أم بدعة؟»، إن هناك أحاديث ورد أحاديث فى مجمل بيان فضل صيام النوافل منها ما رواه الإمام مسلم (( من صام يومًا تطوعًا فى سبيل من غير الفريضة باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا))، وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم الأثنين والخميس من كل إسبوع، فكل هذه الأحاديث فى مجملها تبين فضل صيام النافلة.

وأشار الى أن النوافل تبين مدى حب العبد لطاعة الله، أما بالنسبة لحديث فى صيام أول رجب فلم يرد حديث بعينه فى فضل صيام أول رجب، أما بالنسبة للدعاء فى أول رجب فكذلك لم يرد حديث يدل على ذلك ولكن علينا أن ندعو الله فى كل وقت ونحن الظن بالله فى قضاء الحوائج ورفع الكربات.

دعاء أول ليلة من رجب

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

دعاء شهر رجب

( اللهم أقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وأرزقني من حيث لا أحتسب ).

شهر رجب وأفضل اعماله

استدلت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك» بقول قتادة: «إن الله اصطفى صَفَايا من خلقه.. واصطفى من الشهور رمضانَ والأشهر الحرم.. فعظِّموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظَّمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل»، وتابعت: ومن تعظيم هذا الشهر: كثرة التقرب إلى الله تعالى بالعبادات الصالحة؛ من صلاة، وصيام، وصدقة، وعمرة، وذكر، وغيرها، وكذلك البعد عن المعاصي وارتكاب السيئات، لذا يقدم موقع صدى البلد فضل شهر رجب .

فضل شهر رجب

يجب أن نعلم أن شهر رجب هو شهر من "الأشهر الحُرُم" وارتكاب المعاصي والذنوب فيها تكون أشد وزراً وأعظم حرمة من الأشهر العادية

فـيجب ان نردد دائماً هذا الدعاء لنجدد توبتنا:"تُبنا إلى اللّٰه، ورجعنا إلى اللّٰه، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على ألا نعود إلى تلك المعاصى أبدًا، وبرئنا من كل دين مُخالف لدين الإسلام، استغفر اللّٰه العظيم وأتوب إليه، اللهم عفوًا وعافية."