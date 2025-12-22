قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

البقع الصفراء حول العين.. علام تدل؟

البقع الصفراء حول العين.. علام تدل؟
البقع الصفراء حول العين.. علام تدل؟
عبد الفتاح تركي

البقع الصفراء حول العين .. تظهر لدى بعض الأشخاص بقع صفراء اللون حول العين، فعلام تدل هذه البقع؟

للإجابة عن هذا السؤال، أورد موقع “أبونيت.دي” أن البقع أو النتوءات الصغيرة ذات اللون الأصفر المعروفة باسم “الزانثلازما”، والتي تظهر حول العين، تنشأ بسبب تراكم الكوليسترول في أنسجة الجفون.

وأضاف الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن “الزانثلازما” تنذر بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك وفقا لنتائج دراسة دنماركية واسعة النطاق أُجريت عام 2011م.

نوبة قلبية

وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن المشاركين المصابين بالزانثلازما كانوا أكثر عُرضة للإصابة بنوبة قلبية أو أمراض قلبية أخرى، بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من عوامل خطر أخرى معروفة مثل السمنة أو التدخين أو ارتفاع ضغط الدم.

كما زادت “الزانثلازما” من خطر الإصابة بالنوبات القلبية حتى لدى المشاركين في الدراسة، الذين لا يعانون من اضطرابات أيض الدهون، بحسب دي بي إيه.

وأوصى “أبونيت.دي” الأشخاص، الذين يعانون من “الزانثلازما”، بإجراء فحوصات للقلب لاكتشاف أية أمراض محتملة وعلاجها في الوقت المناسب، مع مراعاة العمل على التخلص من ترسبات الكوليسترول هذه من خلال اتباع نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، وذلك إلى جانب العلاج الدوائي لخفض الكوليسترول.

