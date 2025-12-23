نقابة أطباء الأسنان: 3.3 طبيب لكل 10 آلاف نسمة نسبة المتوسط العالمي

أكد الدكتور أحمد الشيال المتحدث باسم نقابة أطباء الأسنان، أنه هناك 115 ألف طبيب أسنان مقيد في نقابة أطباء الأسنان خلال 12 عام فقط.

وقال أحمد الشيال في حواره على قناة " المحور، :" هناك زيادة كبيرة في أعداد أطباء الأسنان تتسبب في حالة من القلق في سوق العمل ".

وتابع أحمد الشيال :" طبيب الأسنان بعد التخرج يحتاج إلى التدريب والبدء في الدراسات العليا كي يكون طبيب أسنان متميز قادر على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن " .

وأكمل احمد الشيال :" الطلب على خدمات طبيب الأسنان في مصر تكون في مراحل المرض فقط وليس للاطمئنان بصفة دورية على صحة الأسنان والفم ".

ولفت احمد الشيال :" المتوسط العالمي لعدد أطباء الأسنان لعدد السكان هي 3.3 طبيب لكل 10 آلاف نسمة .