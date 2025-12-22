محمد صلاح يقود طموحات الفراعنة أمام زيمبابوي في افتتاح مشوار أمم إفريقيا 2025

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم منتخب مصر السابق، أن منتخب مصر يدخل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بعينٍ واحدة على اللقب، مشددًا على أن طموحات الفراعنة لا تقبل سوى المنافسة على التتويج، باعتبارهم أصحاب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة.

وأوضح عبد اللطيف، خلال ظهوره في برنامج على مسؤوليتي عبر قناة صدى البلد، أن الدور القيادي للنجم محمد صلاح سيكون حاسمًا خلال مشوار المنتخب، خاصة في مواجهة زيمبابوي، لما يمتلكه من خبرات دولية كبيرة وقدرة على التأثير داخل الملعب وخارجه، سواء على المستوى الفني أو المعنوي.

وأشار إلى أن قائمة المنتخب تضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات العالية والمستوى الفني المميز، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات متعددة ويعزز من فرص المنتخب في الظهور بقوة خلال البطولة.

وشدد نجم المنتخب السابق على أن لاعبي مصر مطالبون بتقديم أداء قوي يليق بتاريخ الكرة المصرية، مؤكدًا أن المنافسة في البطولة لن تكون سهلة، وتتطلب تركيزًا عاليًا منذ المباراة الأولى وحتى الأدوار النهائية.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الإفريقية 2025 بمواجهة منتخب زيمبابوي، مساء اليوم الإثنين 22 ديسمبر، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة يترقبها الجمهور المصري بعد التأهل مؤخرًا إلى نهائيات كأس العالم 2026.