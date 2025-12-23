قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد السيد: منتخب مصر لا يعتمد على الاستحواذ.. وصلاح يحتاج للمساحات

يارا أمين

أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن منتخب مصر يمتلك هوية فنية واضحة تعتمد على اللعب المباشر وليس الاستحواذ الطويل على الكرة، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب هو الأنسب للاستفادة من إمكانيات لاعبين مثل محمد صلاح وعمر مرموش.

وقال أحمد السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة cbc:"منتخب مصر معروف إن لعبه مباشر ومش بيعتمد على الاستحواذ، وده مطلوب علشان تستفيد من محمد صلاح ومرموش".

وأضاف أن محمد صلاح يعتمد بشكل أساسي على وجود المساحات خلف دفاع المنافس، وهو ما لم يكن متوفرًا خلال مباراة زيمبابوي، موضحًا أن الأسلوب الأمثل كان يتمثل في التكتل بنصف الملعب والاعتماد على الكرات السريعة في المساحات.

وأوضح:"صلاح بيعتمد على المساحات، وده ما كانش موجود في مباراة زيمبابوي، وكان الأفضل لمصر إنها تقفل في نص الملعب وتلعب كرات في المساحات لصلاح ومرموش".

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن أداء منتخب مصر بشكل عام يُعد مبشرًا، لكنه شدد على أن مباراة زيمبابوي لا تُعد مقياسًا حقيقيًا للحكم على مستوى المنتخب.

واختتم تصريحاته قائلًا: "أداء مصر مبشر، لكن مباراة زيمبابوي مش مقياس، والفرص اللي جات للاعبي مصر النهارده مش هتتكرر قدام المنتخبات الكبيرة، ولازم يكون في تركيز أكبر في الهجمات المرتدة بداية من خط الدفاع".

