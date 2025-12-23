قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز

ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في مصرع عروسين بعد أسبوع من زفافهما اختناقا بالغاز داخل شقة الزوجية في مدينة حدائق أكتوبر. 

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثتي العروسين وتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

ولقي عروسان مصرعهما اختناقًا بالغاز داخل حمام منزلهما، أثناء الاستحمام، بعد مرور أسبوع فقط على زواجهما، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بمصرع زوجين اختناقًا بالغاز بمدينة حدائق أكتوبر، انتقلت على الفور قوة أمنية وبالفحص، تبين وصول الزوجين إلى المستشفى متوفيين، حيث عُثر عليهما داخل حمام الشقة، وتبين أن سبب الوفاة هو الاختناق الناتج عن احتراق غاز سخان المياه.، كما كشفت التحريات أن الزوجين حديثا الزواج، إذ لم يمضِ على زفافهما سوى أسبوع.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

