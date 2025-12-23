للإخلال الجوهري بحق الدفاع.. محامي سارة خليفة يدفع ببطلان انعقاد المحاكمة بالتجمع

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، الاستماع إلى مرافعة دفاع سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها المذيعة سارة خليفة" بالتجمع.

ودفع محامي سارة خليفة بعدم قبول الدعوى الجنائية وعدم جواز نظرها، استنادًا إلى صدور أمر ضمني من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

كما تمسك دفاع المتهمة سارة خليفة، في مرافعته، بالدفع ببطلان المحاكمة للإخلال الجوهري بحق الدفاع، نتيجة عدم تحقيق المحكمة لطلبات الدفاع الجوهرية المقدمة سابقًا، وغياب الشفافية في تمكين الدفاع من عرض أدلة البراءة.

وأكد الدفاع استحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات، وطعن في صدق شهاداتهم، مشيرًا إلى وجود تزوير بمحاضر التحريات والضبط، خاصة فيما يتعلق بمكان تواجد المتهمة.

ودفع دفاع المتهم الخامس في قضية تصنيع وترويج المواد المخدرة، والمتهمة فيها المذيعة سارة خليفة، ببطلان إجراءات القبض على موكله، مؤكدًا أن ضبطه تم بشكل غير قانوني.

وأوضح الدفاع أمام محكمة جنايات القاهرة أن المتهم تم التحفظ عليه لمدة 10 أيام كاملة قبل صدور قرار رسمي من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون والإجراءات الجنائية.

وأضاف الدفاع أن القبض على موكله سابق لقرار النيابة العامة، ما يبطل عملية الضبط، ويُعد انتهاكًا لحقوقه القانونية والدستورية، مطالبًا ببطلان جميع الآثار المترتبة على هذا الإجراء، واستبعاد ما ترتب عليه من أدلة.

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية المنتجة سارة خليفة، مطالبة من المتهم السادس للمحكمة بسرعة الفصل في الدعوى وإصدار حكمها.

وخلال الجلسة، طلب المتهم الحديث أمام هيئة المحكمة قائلاً: "اتقبض عليا ومعايا 87 ألف جنيه وشنطة فيها علاج شخصي"، موضحًا أنه تم القبض عليه في منطقة عرب عين شمس، بينما تم ضبط زوجته وأولاده في محافظة الإسكندرية.

استهلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس محاكمتها من جديد بعد رفع الجلسة ما يقرب من نصف ساعة بعد طلب الدفاع بعدم الترافع في قضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها سارة خليفة.

وقالت محامية المتهم “دينا. ف” إن موكلتها أثناء سؤالها أمام النيابة العامة عما إذا كانت تعاني من أي إصابات جسدية، نفت وجود إصابات، وهو ما ترتب عليه عدم عرضها على الطب الشرعي آنذاك.

وأكدت المحامية، خلال جلسة المحاكمة، أن موكلتها تعرضت لإصابات في أماكن حساسة بالجسم، وطالبت بعرضها على طبيب متخصص في النساء والتوليد للكشف عن تلك الإصابات وإثباتها رسميًا ضمن أوراق القضية.

وتمسك الدفاع بضم جميع التقارير الطبية واستكمال التحقيقات بشأن التعدي البدني على موكلتها.

تمسك دفاع المذيعة سارة خليفة خلال جلسة محاكمتها، بطلب فتح تحقيق من هيئة المحكمة بشأن الاعترافات المنسوبة إلى بعض المتهمين أمام النيابة العامة، مطالبًا بسماع أقوالهم رسميًا بعد موافقة الدفاع الحاضر معهم.

وأشار الدفاع إلى أنه لن يترافع في القضية إلا بعد ضم جميع أوراق القضية والتقارير الطبية المتعلقة بالواقعة، مؤكدًا أن استكمال المحاكمة لا يمكن أن يتم قبل ورود التقارير الطبية اللازمة، والفصل في الدعوى الدستورية الخاصة بمدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، الذي بُنيت عليه الاتهامات الموجهة للمتهمين.

وأضاف الدفاع أن المحامين رفضوا الترافع في الوقت الحالي، لحين الاطلاع الكامل على الأوراق والتقارير الطبية وإثباتها أمام المحكمة بشكل رسمي، وذلك لضمان تحقيق العدالة الكاملة للمتهمين في القضية.

وادعى محامي سارة خليفة، أمام المحكمة، أن الفحص الطبي بين وجود كدمات منتشرة في الطرف العلوي الأيسر، وأعلى يمين الصدر، والعضد الأيمن، وخلف الكتف اليمنى، إضافة إلى عدد من الكدمات المزرقة غير المنتظمة بالطرفين السفليين، وتورم بسيط بظاهر الكفين، دون وجود إصابات ظاهرية شديدة.

وتمسك الدفاع بضم أوراق القضية الخاصة بباقي المتهمين، وطالب المحكمة بفتح تحقيق بشأن تلك الإصابات، وسماع شهادة كل من الرائد محمد محسن، والشاهد الرابع، والرائد أحمد خال شوقي.

كما قدم الدفاع تقريرًا طبيًا مبدئيًا صادرًا عن أحد المراكز الطبية المتخصصة، يتضمن أن سارة خليفة حضرت وهي تعاني من نزيف مهبلي، وقد أجري لها اختبار حمل ثبت من خلاله عدم وجود حمل.

بينما قررت محكمة جنايات القاهرة، أثناء نظر محاكمة الإعلامية سارة خليفة وآخرين، رفض طلب الدفاع بوقف سير الدعوى لحين الفصل في الدعوى الدستورية المطروحة بشأن مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، والذي أُحيل المتهمون بناءً عليه للمحاكمة.

كان دفاع المتهم الثالث قد تقدم بطلب رسمي لوقف نظر الدعوى، استنادًا إلى أن رئيس هيئة الدواء لا يملك الصلاحية القانونية لإدراج مواد كيميائية ضمن جداول المواد المخدرة، وهو ما تضامن معه باقي أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين.

وأثبتت المحكمة هذا الطلب بمحضر الجلسة، إلا أنها قررت الاستمرار في نظر القضية ورفضت طلب وقف السير لحين حسم النزاع الدستوري.

بينما طالب محامي شقيق سارة خليفة أمام هيئة المحكمة المنعقدة في القاهرة الجديدة، التي تنظر محاكمة المتهمين في قضية تصنيع المخدرات بتغريغ كاميرات المراقبة المتواجدة محل واقعة ضبط موكله في التجمع.

كما طالب محامي شقيق سارة خليفة، استدعاء حارس العقار لسؤاله عن أشياء جوهرية قد تغير مجرى القضية محل اتهام موكله.

بينما تمسك عدد من المحامين بوقف سير الدعوى لحين النظر في طلب رد هيئه المحكمه.

سلمت النيابة العامة تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمتهمين سارة خليفة ومحمد خليفة وأحمد عطية بخصوص ادعائهم وجود تعذيب في قضية تصنيع المخدرات.

وفي بداية الجلسة، تلا قاضي المحكمة أسماء المتهمين للتأكد من الحضور استعدادا لبدء مرافعة دفاع المتهمين، حيث قرر قاضي محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة، التي تنظر محاكمة المتهمين في قضة تصنيع المخدرات بالتجمع على رأسهم المنتجة سارة خليفة بمنع التصوير في الجلسة.

وشدد قاضي المحاكمة على منع التصوير ومن يخالف ذلك سوف يحول إلى التحقيق بالنيابة العامة.

ووصل المتهمون وعلى رأسهم سارة خليفة إلى مقر المحكمة استعدادا لمحاكمتهم في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع.