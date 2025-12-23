اختتام الورش التدريبية لبرنامج المدرب المجتمعي بكفر الشيخ.. صور

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الورش التدريبية لبرنامج المدرب المجتمعي.

وتضمن تدريب المدربين الرياضيين على تصميم العروض الرياضية وفق اختلاف الفاعلية ومساحة الملعب وعدد المشتركين في العرض ودور قائد العرض في تنظيم العارضين وتدريبهم على اتباع التعليمات بدقة مع مراعاة ضيق الوقت وتحمل المسؤولية لحضور الشخصيات القيادية للعروض المختلفة.

جاء تنظيم البرنامج من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اليوم الأخير من البرنامج بدأ بالتدريب على تصميم العروض الرياضية وورشة عمل تفاعلية عن التدريب الرياضي المقسم إلى الأهداف وتحديد استراتيجية التدريب، التعامل مع المواقف الصعبة، التقويم، قدمها الدكتور إسلام محمد سالم أستاذ التدريب بكلية علوم الرياضة بجامعة الإسكندرية وعضو الاتحاد المصري للجمباز.

وتناول الدكتور إسلام سالم، محاضر اللقاء الختامي أنواع الأهداف التربوية والتعليمية، مؤشرات تحقيق الأهداف التدريبية، تنوع المثيرات، إثارة الدافعية لدى المتدربين، التعزيز، التهدئة، التهيئة، التدريب ضمن استراتيجية الوحدة التدريبية.

قُدم البرنامج بالمحافظة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بإشراف الدكتورة وفاء موسى رئيس الإدارة المركزية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتورة سامية عبد الله ممثل الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة والدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية ومشاركة الكوادر الرياضية من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.