محافظ شمال سيناء: مشروعات تنموية وخدمية بملايين الجنيهات للتنمية والتعمير

أكد محافظ شمال سيناء، الدكتور خالد مجاور، أن الدولة بجميع مؤسساتها تعمل على تنمية وتعمير سيناء، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة خلال العام الجاري تقدر تكلفتها بملايين الجنيهات، في مختلف القطاعات على أرض المحافظة بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي؛ لتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط، وفرص عمل للشباب.



من جانبه أوضح مستشار المحافظ للتنمية المحلية والمشروعات، اللواء أسامه الغندور، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأربعاء/، أن المحافظة نفذت 6 مشروعات ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية خلال عام 2025 الجاري بمدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد، بتكلفة بلغت 32 مليونا و245 ألفا و724 جنيها، من بينها تحويل خطوط هوائية إلى كابلات أرضية بالعريش، وإحلال وتجديد الوحدة المحلية برمانة بمركز بئر العبد، ورصف طرق بالشيخ زويد، بجانب رفع كفاءة حديقة الريسة بمدينة العريش.



وبدوره أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، حمزة رضوان، إلى تنفيذ 49 مشروعًا خلال العام الجاري، بتكلفة بلغت 513 مليونا و305 آلاف و695 جنيها.



ومن جهته أكد وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء الشيخ محمود مرزوق، أنه تم إحلال وتجديد وصيانة 7 مساجد بمراكز العريش وبئر العبد والشيخ زويد خلال العام الجاري، بتكلفة بلغت 51 مليونا و446 ألف جنيه، وهي إحلال وتجديد مسجد المقداد بن عمرو بقرية الطويل بالعريش، إحلال وتجديد مسجد الشيخ خلف بقرية الجورة بالشيخ زويد، إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بالكيلو 17 بالعريش، صيانة وترميم مسجد علي بن أبي طالب بقرية رمانة ببئر العبد، صيانة وترميم مسجد آل شبانة بقرية قاطية ببئر العبد، صيانة وترميم مسجد عثمان بن عفان بحي المساعيد بالعريش، وصيانة وترميم مسجد الصابرين بقرية آل رويعي بالعريش.



ومن جانبه أشار رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، المهندس سعيد فوزي، إلى أنه إنشاء محطة تحلية المياه بقرية وادي الحاج في مركز نخل بوسط سيناء بطاقة 200 متر/يوم، بتكلفة 5 ملايين و674 ألف جنيه، بدعم من شركة القاهرة لتكرير البترول، بهدف توفير المياه والقضاء على الفقر المائي وتعزيز الزراعة.



وأعلنت مدير عام مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، الدكتورة عبير حجاب، تنفيذ مشروعين بقطاع الطب البيطري خلال عام 2025، بتكلفة 15 مليونا و500 ألف جنيه، حيث تم إنشاء إدارة العريش البيطرية بتكلفة 9 ملايين جنيه، والتي تحتوي على مبنى إداري ووحدة بيطرية ومعمل ووحدة تلقيح صناعي وصيدلية ومخزن أدوية ولقاحات، بجانب افتتاح وحدة قاطية البيطرية بعد إعادة بنائها وتطويرها بتكلفة بلغت 6.5 مليون جنيه، والتي تضم مكاتب إدارية، صيدلية بيطرية مجهزة، سكن للطبيب، زنّاقة للحيوانات، نظام صرف صحي متكامل.



وأوضح مدير عام تموين شمال سيناء رأفت العبد، أن المديرية شنت حملات مكبرة على الأسواق والمخابز خلال العام الجاري لضبط الخارجين عن القانون والتي أسفرت عن ضبط 37.4 ألف لتر من السولار، 20.6 ألف لتر من البنزين، و41 طنًا من الغاز الطبيعي، و284 أسطوانة غاز، و1.7 ألف كيس دقيق مدعم، وذلك قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.



وأكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبد العال، تطوير ورفع كفاءة 8 وحدات صحية بشمال سيناء، خلال العام الجاري بتكلفة بلغت 138 مليونا و765 ألفا و971 جنيها، وهي وحدات الطويل والسكاسكة بالعريش والتلول والأحرار وأقطية والمريح و30 يونيو و6 أكتوبر ببئر العبد، حيث تقدم هذه الوحدات خدمات طبية وصحية من خلال أقسام الاستقبال والتطعيمات والمعامل والأسنان وغرف المشورة وغرف الكشف وعيادات تنمية الأسرة والطفل ونوادي المرأة والمبادرات الرئاسية.



وأوضح رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، أشرف المشرحاني أنه خلال عام 2025 تم افتتاح 3 مواقع ثقافية بشمال سيناء، وهي قصر ثقافة نخل بوسط سيناء وبيت ثقافة قاطية بقرية قاطية في بئر العبد ومكتبة النجاح في قرية النجاح ببئر العبد، بهدف استعادة الوعي، وبناء الإنسان، وترسيخ الهوية الثقافية، لافتا إلى إقامة عدة فعاليات ثقافية وفنية خلال العام الجاري أبرزها مؤتمر الأدباء بالعريش، الأسبوع الثقافي لثقافة وفنون المرأة، برنامج مصر جميلة، مؤتمر إقليم القناة وسيناء الثقافي، الأسبوع الثقافي لثقافة القرية، الاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، الأسبوع الفني لمسرح التجوال، والأسبوع الثقافي لثقافة الشباب والطفل.