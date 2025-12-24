أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد الميلاد | صور

دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك معلنةً بدء قداس عيد الميلاد المجيد، حيث تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد السيد المسيح في ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.

ومع بدء دخول موكب رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، أُعلنت بداية صلوات القداس الإلهي، حيث خرج الموكب من مقره يتقدمه الشمامسة، يليهم القساوسة، وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة في ختام الموكب الكنسي، متجهًا إلى هيكل الكنيسة.

قداس عيد الميلاد

بينما رنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "هذا هو اليوم السعيد" التي تحتفي بميلاد المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس عيد الميلاد المجيد.

كانت الكنيسة الأسقفية قد تزينت بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب وبالإضافة إلى لغة الإشارة المصرية.