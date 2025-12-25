الأب بطرس دانيال: كورال سان جوزيف يؤدي الترانيم بـ 7 إلى 8 لغات

قال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إنّ كورال سان جوزيف بدأ بشكل تلقائي عبر برنامج إذاعي أوروبي، وتحول إلى كورال متكامل يضم نحو 100 شخص من مختلف الأعمار والفئات، وقدم عروضًا موسيقية في مصر وخارجها، منها سويسرا وكندا وإيطاليا، كما رنم أمام قداسة البابا فرنسيس خلال زيارته لمصر.

وأضاف بطرس دانيال ، في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الكورال لا يفرق بين الحضور من مسلمين ومسيحيين، وأن الرسائل المقدمة من خلال الموسيقى تركز على السلام والدعاء للمرضى وتخليد ذكرى الذين رحلوا، مؤكدًا أن التجمعات الموسيقية تعزز روح الإخاء والوحدة بين مختلف أفراد المجتمع.

أشار بطرس دانيال إلى أن الكورال يؤدي الأغاني بسبع إلى ثماني لغات، مع تعدد الأصوات بين أربعة وخمسة أصوات، ويضم أفرادًا من مختلف المهن والفئات، مثل المهندسين والأساتذة والطلبة، مما يعكس التنوع والاندماج الاجتماعي ويخلق انسجامًا موسيقيًا مميزًا.

وأوضح أن التدريبات تبدأ في شهر سبتمبر بمواعيد منتظمة تشمل يومي الأربعاء والسبت، إضافة إلى بروفات خاصة لكل صوت، مشددًا على أن المشاركة في الكورال تمنح الشباب خبرة قيمة وتوجههم نحو التمييز بين ما هو صحيح وما هو مضلل، كما تساعدهم على مواجهة تشويش المعلومات وانتقاء ما هو مفيد.