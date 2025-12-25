خبير: صناعة التعهيد ليست استثمارًا جديدًا لكنها شهدت طفرة عالمية مؤخرًا

أكد خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات الدكتور أسامة مصطفى على أن صناعة التعهيد ليست استثمارًا جديدًا، لكنها شهدت طفرة عالمية مؤخرًا خاصة بعد جائحة كورونا التي دفعت الشركات الكبرى إلى تفعيل منظومة العمل عن بُعد عبر شركات أصغر.

وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ناسنا" عبر فضائية المحور، أن هذا التحول خلق في مصر فرص عمل كبيرة للشباب، وأسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقطاع الخدمات، ما انعكس على زيادة الاحتياطي النقدي نظرًا لأن المعاملات تتم بالعملة الأجنبية.

وأوضح أن تأهيل الشباب للاستفادة من هذه الفرص يتم عبر محورين أساسيين: المهارات التقنية والمهارات اللغوية والاتصالية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتدريب الطلاب على احتياجات السوق، إلى جانب المبادرات الحكومية مثل رواد التكنولوجيا ومشروعك.

وأكد مصطفى ضرورة توجيه الشباب نحو التخصصات العالمية المطلوبة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لافتًا إلى أن أهم مجالات التعهيد المتاحة حاليًا تشمل: "خدمات الدعم الفني وخدمة العملاء، الخدمات المالية والمحاسبة عن بُعد، التسويق الرقمي وإدارة التواصل الاجتماعي، البرمجيات ودعم تكنولوجيا المعلومات".

وأشار إلى أن هناك مجالات جديدة تشهد توسعًا مثل التعهيد الطبي (معالجة البيانات الطبية والترجمة الطبية)، والتعهيد القانوني (تحليل المستندات القانونية)، إضافة إلى خدمات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل تدريب النماذج على تحليل الصور واللغات، مؤكدًا أن مصر تمتلك قدرات كبيرة من شبابها في هذه التخصصات.