الوزراء: الحكومة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
آخر أسبوع في السنة .. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة
خبراء و رجال أعمال: قرار خفض الفائدة 1% خطوة لدعم الاستثمار و تمكين القطاع الخاص
محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت نهائي مبكر وصعدنا بمجهود رجولي
أداء ملحمي رغم النقص العددي.. ملخص فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأزهر يدين التفجير الإرهابي الغادر بمسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص بسوريا
40219 متفرجا شاهدوا مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا من مدرجات ملعب أدرار
تعب فجأة .. تفاصيل إلغاء مسرحية نوستالجيا لتامر عبد المنعم
الإخطبوط.. محمد الشناوي يفوز بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا
عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر
الحوثي: نستعد لجولة من المواجهات ضد إسرائيل وندرك ما يخطط له العدو
توك شو

القاهرة تبدأ مرحلة جديدة في تنظيم النقل .. كيفية استبدال التوكتوك بسيارات كيوت

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في إطار سعي الدولة لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري وتحسين صورة العاصمة، تتواصل الجهود الرسمية للحد من مظاهر العشوائية التي ارتبطت بوسائل نقل غير مقننة.

 تأتي مبادرة محافظة القاهرة لاستبدال التوك توك بسيارة صغيرة حديثة تُعرف باسم «كيوت» كخطوة عملية نحو توفير وسيلة نقل أكثر أمانًا، تخضع للقانون وتراعي في الوقت نفسه البعد الاجتماعي للسائقين والمواطنين.

مبادرة تنظيمية تستهدف الشارع وتحافظ على مصادر الرزق

أكد اللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، أن مبادرة استبدال التوك توك بسيارة «كيوت» لا تستهدف الإقصاء أو المنع، بل تقوم على مبدأ التنظيم وإيجاد بديل قانوني يحقق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة السائقين.

وأوضح أن المبادرة اختيارية بالكامل، مع إعطاء أولوية الحصول على السيارة الجديدة لسائقي التوك توك الحاليين، بما يضمن استمرار مصدر دخلهم ولكن في إطار منظم وقانوني.

ترخيص كسيارة أجرة لضمان الانضباط المروري

أشار اللواء طارق ماهر إلى أن من أهم مميزات المبادرة هو ترخيص سيارة «كيوت» كسيارة أجرة وليس ملاكي، وهو ما يضعها تحت الرقابة المباشرة للإدارة العامة للمرور.
هذا الإجراء يسمح بمحاسبة السائق في حال ارتكاب أي مخالفة مرورية، ويُسهم في الحد من السلوكيات الخاطئة التي ارتبطت سابقًا بالتوك توك، كما سيتم استخراج رخصة قيادة «مركبة خفيفة» لقائدي هذه السيارات.

مواصفات فنية تعزز الأمان وتناسب طبيعة الأحياء

تتميز سيارة «كيوت» بحجمها الصغير، ما يجعلها مناسبة للتحرك داخل الشوارع الضيقة والمناطق السكنية المكتظة، وهي نفس المساحات التي كان يعتمد عليها التوك توك.
وتعمل السيارة بالغاز والبنزين، ولا تتجاوز سرعتها القصوى 60 كيلومترًا في الساعة، الأمر الذي يقلل من مخاطر الحوادث ويعزز مستويات الأمان للركاب والسائقين على حد سواء.

بدء التنفيذ في أحياء محددة بالقاهرة

أوضح السكرتير العام المساعد أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت في المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة، والتي تشمل أحياء:

حدائق القبة

الأميرية

الزاوية الحمراء

شبرا

ومن المقرر تقييم التجربة ميدانيًا تمهيدًا لتعميمها على باقي الأحياء والمناطق داخل المحافظة خلال المراحل المقبلة.

تسهيلات مالية تراعي البعد الاجتماعي

وفيما يتعلق بالتكلفة، أشار اللواء طارق ماهر إلى أن سعر سيارة «كيوت» يبلغ نحو 200 ألف جنيه، مؤكدًا وجود تنسيق مع عدد من البنوك وشركات التمويل، بالإضافة إلى الشركة الموزعة، لتوفير أنظمة تقسيط ميسرة تتناسب مع الظروف المعيشية لسائقي التوك توك، بما يضمن نجاح منظومة الإحلال دون أعباء مالية مبالغ فيها.

خطوة ضمن خطة أشمل لتطوير منظومة النقل

تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية أوسع تستهدف تطوير منظومة النقل الداخلي بالقاهرة، والارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية والحد من وسائل النقل العشوائية.

استبدال التوك توك بسيارة صغيرة كيوت ترخيص سيارة «كيوت»

ارشيفية

علي ناصر محمد: أحداث 2011 في اليمن نتاج تراكمات منذ الثمانينيات.. وحزنت على رحيل "صالح"

أرشيفية

سناء منصور: السمك كان الطبق المفضل للفراعنة في رأس السنة

الدكتور حسام موافي

حسام موافي يحدد أسباب السدة الرئوية وطرق الوقاية.. فيديو

بالصور

كيف تحتفل الأسرة برأس السنة 2026 بطرق بسيطة؟ خبير يكشف أسرار الدفء العائلي

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026

انهيار لمياء الأمير بعزاء شقيقها طارق | صور

لمياء الأمير
لمياء الأمير
لمياء الأمير

مشوار الألف الذهبية .. يبدأ بخطوة ..تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 86 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محمد خميس يحتفل بزفافه بالجلباب الصعيدى .. شاهد

محمد خميس
محمد خميس
محمد خميس

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

