بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا.. صفحة اتحاد الكرة: ممنوع المرور
دولة التلاوة.. عمر علي يتألق واستكمال ماهر وحسن وخروج محمد أبو العلا
السيطرة علي حريق في أحد الاكشاك بجوار محطة قطارات رمسيس | صور
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
كنز في أعماق البحر.. قصة أكبر منجم ذهب بحري في آسيا
صلاح يتجاوز أحمد حسن ويقترب من العميد بقائمة هدافي مصر التاريخيين بأمم أفريقيا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة المغرب ومالي بكأس الأمم الإفريقية
مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
سعر أقل عيار ذهب اليوم 27-12-2025
زاهي حواس عن مصادر وسيم السيسي: مكانها مزبلة التاريخ.. فيديو
إديته كل حياتي.. عمرو مصطفى يدخل في نوبة بكاء بسبب عمرو دياب
نجوم حلقة الجمعة من برنامج دولة التلاوة في ضيافة وزير الأوقاف |شاهد
تسريبات تكشف اقتراب إطلاق Oppo Find X9 Ultra وتلمح إلى موعد Find N6

Oppo Find X9 Ultra
Oppo Find X9 Ultra
احمد الشريف

كشفت تسريبات جديدة تفاصيل اقتراب إطلاق هاتف Oppo Find X9 Ultra، مع إشارات مبكرة إلى موعد ظهور Find N6 القابل للطي من شركة أوبو.

 وتأتي المعلومات من مصادر صينية موثوقة، في وقت يتسارع فيه الإعداد لفعاليات الإطلاق خلال الربع الأول من عام 2026.

موعد إطلاق Find X9 Ultra المتوقع

تشير التسريبات إلى أن Oppo Find X9 Ultra سيطلق في 20 فبراير 2026 خلال مؤتمر خاص في شنتشن، مع بدء التسويق العالمي في مارس 2026. 

كما حصل الجهاز على شهادة 3C الصينية، مما يؤكد قرب الإنتاج الضخم والتوزيع.

مواصفات Find X9 Ultra المتقدمة

يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite المصنع بتقنية 3 نانومتر، مع شاشة LTPO AMOLED مقاس 6.82 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز. 

كما يحمل بطارية 6100 ملّي أمبير تدعم شحن 100 واط سلكي و50 واط لاسلكي، مع كاميرا رباعية برئاسة مستشعر 1 بوصة 50 ميجابكسل من Sony LYT-900.

تلميحات لـ Find N6 القابل للطي

تلمح التسريبات إلى إطلاق Find N6 في أبريل 2026 كأول هاتف قابل للطي بمعالج Snapdragon 8 Gen 4. 

يتوقع أن يأتي بـ شاشة داخلية 8 بوصة وشاشة خارجية 6.5 بوصة، مع مفصلة تيتانيوم تدعم 200 ألف طي ومقاومة IPX9.

تصميم مميز لكلا الجهازين

يتميز Find X9 Ultra بـ إطار تيتانيوم منحني وكاميرا خلفية دائرية مزدوجة، بينما يأتي Find N6 بـ تصميم بدون ثنية مرئية وحواف نحاسية مدعومة بالفضة لتبديد الحرارة. 

كلا الجهازين يدعمان ColorOS 15 المبني على Android 15 مع 4 سنوات تحديثات رئيسية.

أسعار متوقعة ومنافسة شرسة

يُتوقع أن يبدأ Find X9 Ultra من 999 دولار أمريكي، بينما يصل Find N6 إلى 1499 دولار.

 يتنافس الجهازان مع Samsung Galaxy S25 Ultra وXiaomi 16 Ultra في الفئة الرائدة، وGalaxy Z Fold7 في فئة القابل للطي.

مصادر التسريبات والمصداقية

نُشرت التسريبات عبر Digital Chat Station وIce Universe على منصة Weibo، مع تطابقها مع تسجيلات TENAA و3C. 

كما أكدت لوحات FCC الأمريكية وجود الجهازين، مما يعزز مصداقية المعلومات قبل الإعلان الرسمي.

استراتيجية أوبو لعام 2026

تظهر التسريبات استراتيجية أوبو الهجومية للسيطرة على سوق الهواتف الرائدة بنسبة 30%، مع التركيز على الكاميرات المتقدمة والأداء العالي. 

ويتوقع أن تُعزز الإصدارات من مكانة أوبو عالمياً خاصة في أوروبا والشرق الأوسط.

