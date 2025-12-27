إحالة سائق توك توك للمحاكمة بتهمة التحرش بسيدة في حدائق القبة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة سائق توك توك متهم بالتحرش بسيدة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لمحكمة الجنح.



تفاصيل الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالتحرش جنسيًا ولفظيًا بابنها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، بالفحص، تبين تلقي قسم الشرطة بلاغا من سيدة مقيمة بدائرة القسم بتضررها من سائق "توك توك" لقيامه بالتحرش بابنها.



على الفور تم تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة مدعيًا أن ما بدر منه كان على سبيل المزاح، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.