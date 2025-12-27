قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!
تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة
تحديث الطقس.. سحب منخفضة تغطي شمال سيناء ومدن القناة
مقديشيو تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»
محيي إسماعيل يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
شاهد.. هدف محمد صلاح فى شباك جنوب إفريقيا
الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا: ملتزمون بوحدة وسيادة الصومال
عايز شقة .. أنظمة السداد وكيفية الحجز في وحدات سكن لكل المصريين 8
12 ساعة للأعمال الخاصة.. تفاصيل قرار وزاري لتنظيم ساعات العمل
حوادث

إحالة سائق توك توك للمحاكمة بتهمة التحرش بسيدة في حدائق القبة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة سائق توك توك متهم بالتحرش بسيدة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لمحكمة الجنح.


تفاصيل الواقعة 

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالتحرش جنسيًا ولفظيًا بابنها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، بالفحص، تبين تلقي قسم الشرطة بلاغا من سيدة مقيمة بدائرة القسم بتضررها من سائق "توك توك" لقيامه بالتحرش بابنها.


 على الفور تم تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة مدعيًا أن ما بدر منه كان على سبيل المزاح، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
صورة من الزيارة
طريقة عمل حلى القشطية
