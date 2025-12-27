حسين خضير: تقديم 34 مليون خدمة طبية يعكس تطور القطاع الصحي

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن ما أعلنته وزارة الصحة والسكان عن تقديم 34,842,938 خدمة طبية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في مصر، والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وفق توجيهات القيادة السياسية لتحقيق خدمات صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

وأشار خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن الخدمات شملت الطوارئ والاستقبال، العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، الرعاية المركزة، العلاج الطبيعي، جلسات علاج الأورام الإشعاعي والكيماوي، بالإضافة إلى القسطرة القلبية والمخية، ما يعكس الاهتمام الشامل بكافة التخصصات الطبية.

وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مبادرات الصحة العامة شهدت تقديم أكثر من 23 مليون خدمة منذ انطلاقها، فيما استفاد المواطنون من العيادات المسائية ومبادرات صحة المرأة وعلاج الأورام والقضاء على قوائم الانتظار بعدد كبير من المستشفيات، وهو ما يبرز الحرص على توفير الرعاية الطبية لكل فئات المجتمع.

كما لفت نائب الدقهلية، إلى جهود رفع كفاءة المنشآت الصحية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعًا مستشفى جديدًا وجاري العمل على 35 مشروعًا آخر، مع استحداث خدمات متخصصة في الأعصاب والقلب والأورام والكبد وطب العيون والأسنان، وتزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية المتقدمة، بالإضافة إلى الاعتمادات والجودة الدولية التي حصلت عليها عدة مستشفيات.

واختتم الدكتور حسين خضير، حديثه بالإشارة إلى أن هذه الإنجازات تمثل طفرة حقيقية في القطاع الصحي المصري، مؤكداً دعم البرلمان الكامل للوزارة في تطوير المبادرات القومية وتعزيز البنية التحتية الصحية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتقديم أفضل رعاية طبية لكل مواطن.