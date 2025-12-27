قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!
تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة
تحديث الطقس.. سحب منخفضة تغطي شمال سيناء ومدن القناة
مقديشيو تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»
محيي إسماعيل يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
شاهد.. هدف محمد صلاح فى شباك جنوب إفريقيا
الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا: ملتزمون بوحدة وسيادة الصومال
عايز شقة .. أنظمة السداد وكيفية الحجز في وحدات سكن لكل المصريين 8
12 ساعة للأعمال الخاصة.. تفاصيل قرار وزاري لتنظيم ساعات العمل
الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة علاج فقدان السمع

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الفحص السمعي لـ9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، زيادة عدد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية إلى 34 مركزًا في جميع المحافظات، مزودة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم خدمات المبادرة بكفاءة.

تحويل 487 ألفًا و923 طفلًا لإعادة الفحص

ولفت إلى تحويل 487 ألفًا و923 طفلًا لإعادة الفحص باختبار تأكيدي في الوحدة نفسها، ثم تحويل 63 ألفًا و445 طفلًا إلى مراكز الإحالة لتقييم دقيق، وبدء العلاج أو تركيب سماعات أذن، أو إجراء زرع قوقعة حسب الحالة.

وأكد أن المبادرة تهدف إلى توسيع التغطية الصحية الشاملة، وضمان رعاية عالية الجودة للأطفال بأحدث أساليب العلاج، بما يحقق أهداف مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار «100 مليون صحة»، تماشيًا مع رؤية «مصر 2030».

كما أشار إلى ارتفاع عدد وحدات الفحص السمعي من اليوم الأول للولادة حتى 28 يومًا إلى 3500 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن عدم اجتياز الاختبار الثاني لا يعني بالضرورة الإصابة بضعف السمع، بل يستدعي فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة.

من جانبه، أكد الدكتور محي السيد، منسق المبادرة، أن الكشف المبكر يحمي الطفل من الإعاقة السمعية، ويسهل العلاج، ويجنبه مشكلات التخاطب والأزمات النفسية المرتبطة بها.

وأضاف أنه تم تدريب أطقم التمريض على استخدام أجهزة الانبعاث الصوتي، وتدريب مدخلي البيانات لتسجيل معلومات الأطفال إلكترونيًا، لإنشاء ملف صحي كامل، مع إدراج خانة الفحص السمعي في شهادات الميلاد.

وأوضحت الوزارة أنها تستقبل استفسارات المواطنين حول المبادرة عبر الخطوط الساخنة 105 و15335 الخاصة بمبادرات «100 مليون صحة».

الصحة مبادرة رئيس الجمهورية وزارة الصحة حديثي الولادة فقدان السمع وزارة الصحة والسكان ضعف السمع

