برلماني: مصر بيئة جاذبة للاستثمار.. والتعاون مع كوريا يُعزّز النمو الاقتصادي

أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال سياسات تحفيزية وتسهيلات مستمرة، بما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأشار" الشوربجي" في تصريح لـ" صدى البلد" إلى أن زيادة وتنويع أنشطة الشركات الكورية الاستثمارية في السوق المصرية، مؤكدًا أن مصر توفر فرصًا اقتصادية واعدة تتمتع بمزايا تنافسية في العديد من القطاعات.

وأوضح عضو النواب أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع كوريا يمثل خطوة مهمة لدعم الاستثمارات المباشرة ونقل الخبرات والتكنولوجيا، مؤكدا أن الدولة حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم حوافز تنافسية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار ويدعم مسار النمو الاقتصادي المستدام.



تجدر الاشارة إلى أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن بشراكة قوية مع القطاع الخاص، موضحًا أن مناخ الأعمال فى مصر أصبح أكثر تنافسية مع مسار التحفيز والتسهيل الذى تنتهجه الحكومة مع المستثمرين.



قال الوزير، فى لقائه مع كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر،: «كل التقدير لجهودكم الملموسة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين».

و دعا كجوك، الشركات الكورية لزيادة وتنويع أنشطتها الاستثمارية فى مصر، والاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة التى تتسم بمزايا تنافسية .