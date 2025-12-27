قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف اسرائيل بأرض الصومال
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية
الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا
من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. إسرائيل تكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران
مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت27-12-2025
موعد مباراة مصر وأنجولا بكأس أمم أفريقيا 2025.. القنوات المجانية الناقلة
تعرف على مكان وموعد جنازة المخرج الراحل داود عبد السيد
أغلى ما عندي.. زوجة داود عبد السيد تودعه بكلمات موجعة
محافظات

مرسى علم تتزين لاستقبال العام الجديد بإشغالات سياحية قياسية ورحلات دولية مكثفة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تعيش مدينة مرسى علم السياحية أجواءً استثنائية مع توافد آلاف السائحين من مختلف دول العالم لقضاء احتفالات رأس السنة داخل المنتجعات والفنادق المطلة على البحر الأحمر، في موسم يعد من الأقوى خلال العام، حيث سجلت نسب الإشغال السياحي معدلات مرتفعة تجاوزت 90%، فيما أعلنت بعض الفنادق وصولها إلى الطاقة الاستيعابية الكاملة.

وبحسب جداول التشغيل بمطار مرسى علم الدولي، يشهد المطار خلال الأسبوع الجاري، اعتبارًا من اليوم، السبت، وحتى نهاية الأسبوع المقبل، حركة طيران دولية نشطة، مع استقبال 176 رحلة جوية قادمة من عدد كبير من الدول، من المنتظر أن تقل على متنها نحو 35 ألف سائح من جنسيات متعددة، ما يعكس تنامي الإقبال على المدينة كوجهة مفضلة للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة.

وفي إطار الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي، أنهت الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدينة تجهيزاتها الخاصة بهذه المناسبة، حيث تزينت المنشآت السياحية بالديكورات الاحتفالية وأشجار الكريسماس والإضاءات، التي أضفت أجواءً مميزة تعكس روح الاحتفال، في مشهد يتكرر سنويًا مع حلول موسم الأعياد في مدن البحر الأحمر.

وأكد الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أبو الحجاج العماري، أن فنادق مرسى علم أولت اهتمامًا كبيرًا باستقبال السائحين خلال هذه الفترة، من خلال تقديم برامج ترفيهية متنوعة وفعاليات خاصة برأس السنة، إلى جانب الحرص على استقبال الضيوف بالورود وتقديم خدمات فندقية متميزة تعزز من تجربة السائح وتشجعه على تكرار الزيارة.

وأوضح العماري أن الرحلات الدولية الوافدة خلال هذه الفترة تأتي من نحو 12 دولة أوروبية، من بينها إيطاليا وألمانيا والتشيك وبولندا وبلجيكا وهولندا وسويسرا ولوكسمبورج والمجر وليتوانيا والنمسا، وهو ما يعكس تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى مرسى علم وزيادة الطلب عليها كوجهة شاطئية آمنة ومتكاملة.

وتؤكد هذه المؤشرات الإيجابية استمرار تعافي الحركة السياحية بالبحر الأحمر، ودور مرسى علم المتنامي على خريطة السياحة العالمية، خاصة خلال مواسم الأعياد التي تشهد إقبالًا كثيفًا من السائحين الباحثين عن الطقس الدافئ والطبيعة الخلابة والخدمات السياحية المتكاملة.

اخبار البحرالاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة

