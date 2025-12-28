قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغيرات إدارية .. خبيرة تاروت تتنبأ لـ عمرو أديب بكشف فساد كبير في مصر عام 2026
إصابة «بن رمضان» في مباراة تونس ونيجيريا بكأس الأمم الأفريقية .. تفاصيل
أتالانتا يحتفي بتوهج «لوكمان» بعد ليلة استثنائية أمام تونس في كأس أمم أفريقيا
«كان حلمه يتدرب هنا».. جامعة بورسعيد تخلد اسم شهيد السباحة يوسف عبد الملك | شاهد
خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل
تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة
محامي عمرو الدجوي يكشف مفاجآت صادمة في نزاع العائلة: سرقة خزائن الدكتورة نوال بالزمالك وأكتوبر|فيديو
نيجيريا ثاني المتأهلين لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على تونس 3-2
إدراج التربية الجنسية ضمن المناهج.. مطالب برلمانية عاجلة لحماية طلاب المدارس
بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية
عبادة في الشتاء أوصى بها النبي .. تعرف على أجرها الكبير
كأس مصر | عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة بلدية المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

يحرص الكثيرون مع بداية كل يوم جديد على متابعة حظك اليوم وتوقعات الأبراج، لمعرفة ما يخبئه علم الفلك من إشارات قد تساعدهم في اتخاذ قراراتهم المهنية أو التعامل مع مواقفهم العاطفية والشخصية.

وفي السطور التالية، نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيدين الصحي والمهني والعاطفي..

برج الحمل وحظك اليوم

يوم يحمل الكثير من الإيجابيات لمواليد برج الحمل، حيث تمنحكم قوتكم الداخلية دفعة قوية لتحسين أدائكم في العمل. الأجواء الزوجية مستقرة وسعيدة، وقد يحظى أصحاب المواهب الفنية بتقدير خاص. من المحتمل التخطيط للخروج مع الأصدقاء، كما قد يشهد العمل تطورًا ملحوظًا، بينما قد يواجه العاملون في القطاع الحكومي احتمال النقل.

برج الثور وحظك اليوم

يحصل مواليد برج الثور على دعم واضح من أفراد الأسرة في شؤون المنزل. رحلة طويلة مع الأصدقاء قد تكون سببًا في تجديد الطاقة والنشاط. محبو الموسيقى قد يتلقون فرصة مميزة، بينما يشهد أصحاب الأعمال التجارية تحسنًا ملحوظًا، وقد ينال موظفو الحكومة ترقية.

 برج الجوزاء وحظك اليوم

مستويات الطاقة مرتفعة اليوم، ما يساعدكم على إنجاز المهام بسرعة وكفاءة. تغيير إيجابي في حياة الشريك ينعكس سعادة داخل المنزل، وقد تُحل خلافات زوجية مؤجلة. شراء الأثاث يحمل دلالات جيدة، لكن يُنصح بالحذر في الشراكات التجارية وعدم منح الثقة المطلقة للآخرين.

برج السرطان وحظك اليوم

يحظى مواليد السرطان بدعم عائلي كامل، مع ميل واضح للمشاركة في الأعمال الاجتماعية. نزهة عائلية قد تكون واردة، كما قد يثني المدير في العمل على جهودكم، ويحرص الزملاء الأصغر سنًا على الاستفادة من خبراتكم.

برج الأسد وحظك اليوم

أخبار مفرحة من الأبناء تدخل السرور إلى قلوبكم. اليوم مناسب للعاملين في المجال السياسي، حيث تحظى جهودكم بتقدير القيادات. العشاق قد يفاجئون شركاءهم بلحظات مميزة، وتسود أجواء من البهجة داخل المنزل مع احتمال الخروج مع الأصدقاء.

برج العذراء وحظك اليوم

يوم واعد للطلاب، وقد يظهر عرض عمل من جهة مرموقة تستمتعون بأوقات جميلة مع الشريك في أجواء هادئة، وربما تخططون لمشاهدة فيلم مع العائلة بدء مشروع جديد اليوم قد يحمل فوائد مستقبلية كبيرة.

برج الميزان وحظك اليوم

يوم مثالي للعلاقات العاطفية، حيث يسود الدفء والانسجام بين الأزواج. نزهة مع الأصدقاء تضيف أجواء من المرح، وقد تشهدون احتفالًا بسيطًا في المنزل بمناسبة سعيدة. تمضون معظم الوقت برفقة العائلة.

برج العقرب وحظك اليوم

يحصل مواليد العقرب على دعم من أشخاص مؤثرين، ما يعزز ثقتهم بأنفسهم العلاقات الجديدة التي تتشكل اليوم قد تكون مفيدة على المدى البعيد، وهناك مؤشرات قوية على النجاح والتقدير في المجال المهني.

برج القوس وحظك اليوم

السفر يطغى على أجواء اليوم، وربما يكون لأسباب مهنية لقاء مع أحد الأقارب البعيدين يجلب السعادة، ويُعد اليوم مناسبًا للطلاب مع أخبار إيجابية تتعلق بالاختبارات أو المسابقات.

برج الجدي وحظك اليوم

المقربون منكم يشاركونكم لحظات الفرح. فرص جديدة للنمو المهني تلوح في الأفق، والاهتمام بشرب الماء ينعكس إيجابًا على صحتكم. قد يتلقى غير المتزوجين عرض زواج، مع احتمال شراء أجهزة إلكترونية.

برج الدلو وحظك اليوم

يحاول العشاق تصفية الأجواء مع الشريك من خلال لفتات لطيفة. صحتكم في تحسن ملحوظ، وقد تراودكم أفكار جديدة لمشروعات تجارية. يوم يحمل الكثير من السعادة والتفاؤل.

برج الحوت وحظك اليوم

قد تشعرون بالإرهاق نتيجة كثرة التنقل والسفر، يُفضل الابتعاد عن القضايا القانونية اليوم لتجنب الخسائر في العمل، قد تؤدي مساعدة الزملاء إلى تحمل مسؤوليات إضافية تتطلب الصبر والتنظيم.

حظك اليوم توقعات الابراج برج الحمل برج العقرب برج العقرب وحظك اليوم برج القوس برج الدلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

ترشيحاتنا

أدوية- صورة أرشيفية

أرباح النيل للأدوية تقترب من 200 مليون جنيه في 5 أشهر

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال: الصحافة الوطنية شريك أصيل في مسيرة التنمية وبناء الوعي

جانب من الجولة

دراسة زيادة نطاق خدمة المياه وربط القرى المجاورة بالمحطة الأم بطنطا

بالصور

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

فيديو

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد