طريقة عمل القرنبيط المقلي .. وجبة تناسب الفطار

يُعد القرنبيط من الخضروات الشتوية الغنية بالعناصر الغذائية، إلا أن كثيرين لا يُقبلون على تناوله مكوناته الكثيرة ولكن له طريقة بسيطة تجمع بين القرمشة الشهية والطعم الغني، يحبه الكبار والصغار ويمكن تقديمه على الفطار.

ونستعرض طريقة عمل القرنبيط المقلي في المنزل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة، حسب الشيف نجلاء الشرشابي

مكونات القرنبيط المقلي

ثمرة قرنبيط متوسطة الحجم

2 بيضة

نصف كوب دقيق

نصف كوب بقسماط مطحون

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة بابريكا أو شطة (اختياري)

زيت غزير للقلي

طريقة تحضير القرنبيط المقلي

1. يُغسل القرنبيط جيدًا ويُقطع إلى زهرات متوسطة الحجم.

2. يُسلق القرنبيط في ماء مغلي مع رشة ملح لمدة 5 دقائق فقط، ثم يُصفّى ويُترك حتى يبرد تمامًا.

3. يُتبل القرنبيط بالملح والفلفل والكمون والبابريكا، ويُقلّب جيدًا حتى تتوزع التوابل.

4. تُغمس كل زهرة قرنبيط في الدقيق، ثم في البيض المخفوق، وبعدها في البقسماط حتى تُغطى بالكامل.

5. يُسخن الزيت على نار متوسطة، ثم يُقلى القرنبيط حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشًا.

6. يُرفع على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد ويُقدّم ساخنًا.