أخبار البلد

بدء التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي في 10 محافظات ..اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

تبدأ اليوم الأحد الموافق 28 ديسمبر 2026 ، التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي ، وذلك في محافظات ( الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط  - الوادي الجديد - سوهاج - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة )

ومن المقرر أن تستمر  التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي في المحافظات المذكورة خلال أيام 28 و 29 و 30 ديسمبر 2025 .

بينما تنعقد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي في باقي المحافظات في موعدها الطبيعي خلال أيام 3 و 4 و 5 يناير 2026 .

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقديم موعد  التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي في هذه المحافظات فقط ، لتنعقد خلال أيام 28 و 29 و 30 ديسمبر 2025  بدلا من أيام 3 و 4 و 5 يناير 2026 ، في ضوء قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات رقم 71 لسنة 2025 بشأن إعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر والجدول الاجرائي والزمني لهذه الانتخابات المقرر لها يومي 3 و 4 يناير 2026 والتي تشمل محافظات :  ( الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط  - الوادي الجديد - سوهاج - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة )

تفاصيل تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقتصر تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد ( اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات )

اجازة نصف العام 2026 

وتبدأ اجازة نصف العام 2026 لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي في محافظات ( الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط  - الوادي الجديد - سوهاج - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة ) ، من الاربعاء القادم الموافق31 ديسمبر 2025 حتى يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

بينما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء اجازة نصف العام 2026 لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي في باقي المحافظات من 6 يناير حتى 5 فبراير 2026 ، حيث تنعقد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي في باقي المحافظات في موعدها الطبيعي خلال أيام 3 و 4 و 5 يناير 2026

التقييمات النهائية الأول والثاني الابتدائي التقييمات الابتدائي

