مولوا الإرهاب .. سماع الشهود في محاكمة 39 متهما بالهيكل الإداري للإخوان

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، للشهود في محاكمة 39 متهما في القضية 1572 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة بـ الهيكل الإداري.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 1995 حتي 19 أغسطس لعام 2018، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة بهيكل الإخوان، التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأن تولى أفكار داعش الإرهابية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتي الأخير، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين السابع والثاني عشر والسادس والعشرين ومن الثاني والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين السادس والعشرون حيازة سلاح تقليدي، ووجه للمتهمين الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون اتهامات بحيازة أسلحة مششخنة.