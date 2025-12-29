برلماني: عام 2026 يحمل آفاقًا إيجابية للاقتصاد المصري

اشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بالمشروعات القومية التي تتبناها الدولة بقيادة الرئيس السيسي والتي ساهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي.



و أوضح" الشوربجي" في تصريح لموقع" صدى البلد" أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن عام 2026 يحمل آفاقًا إيجابية للاقتصاد المصري، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، والتوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتحقيق الاستقرار المالي.



وأكد عضو النواب على ضرورة التركيز على توطين الصناعة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الصادرات، سيلعب دورًا محوريًا في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الأمن الغذائي والطاقة، بما يدعم قوة الاقتصاد ويحد من تأثير الأزمات العالمية.