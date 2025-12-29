يخدم محافظات سياحية | نائبة تطالب بضرورة استكمال رصف طريق الأقصر - أسوان

استعرضت النائبة الدكتورة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم منها بشأن الإسراع في استكمال امتداد الطريق الصحراوى الشرقي من محافظة الأقصر حتى محافظة أسوان.

وأوضحت فارس، أن اقتراحها بشأن رصف طريق الأقصر اسوان قنا، مشيرة إلى ضرورة استكمال رصف طريق الأقصر أسوان لأنه يخدم محافظات سياحية ما يسهل حركة تنقل السياح وبالتالي يدعم السياحة المصرية.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ بإدراج رصف الطريق وفقا لخطة العام المالي الجديد للتسهيل على المواطنين ودعم السياحة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد الشعراوي وبحضور ممثلي الحكومة.