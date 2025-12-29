الصحة: اختتام أعمال القافلة الطبية المصرية في السودان

أعلنت وزارة الصحة والسكان اختتام أعمال القافلة الطبية المصرية التي عملت في مستشفى عثمان دقنة المرجعي بمدينة بورتسودان، ولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، خلال الفترة من 20 إلى 27 ديسمبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الصحي الشامل للأشقاء السودانيين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القافلة قدمت خدمات علاجية لـ1185 مريضًا من خلال الكشف الطبي في تخصصات نادرة تشمل جراحة التجميل والحروق، والمخ والأعصاب، والأوعية الدموية، والعمود الفقري والعظام، والأورام، والجراحة العامة، والمسالك البولية، إلى جانب التخدير، والرعاية المركزة، وعلاج الآلام، وذلك في العيادات الخارجية بالمستشفى والمرضى المحولين من مستشفيات الولاية الأخرى.

كما قامت القافلة بصرف الأدوية والمستلزمات الطبية مجانًا لجميع المرضى، مع إرسال طن ونصف الطن من الأدوية والمستلزمات لعلاج الأمراض المزمنة والسارية وغير السارية، بالإضافة إلى 200 أسطوانة أكسجين معبأة.

وأضاف عبدالغفار أن القافلة أجرت 131 عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات، مما يعكس الكفاءة العالية للأطقم الطبية المصرية ويساهم في تقديم خدمات صحية متكاملة للمرضى بالمستشفى.

ولفت إلى عقد ورش عمل تدريبية لـ50 من الكوادر الطبية والفنية وغير الطبية بالمستشفى، بهدف بناء القدرات ونقل الخبرات المصرية، مما يرفع كفاءة المنظومة الصحية السودانية ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الأعمال، كرّم والي ولاية البحر الأحمر، ووزير الصحة السوداني، ووزيرة صحة الولاية، أعضاء البعثة الطبية المصرية تقديرًا لجهودهم الإنسانية والطبية في دعم المنظومة الصحية بالولاية.