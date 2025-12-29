قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلد كانت مفتوحة لكل من هب ودب .. احمد موسى: أشرفلي أموت ولا أدافع عن إرهابي زي علاء عبد الفتاح
شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. بوتين يبلغ ترامب برد قاسٍ بعد استهداف مقره
أول تعليق من زيزو على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا
مصطفى بكري: بريطانيا تأكدت من حقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضاته
ترامب: إعمار غزة سيبدأ قريبا.. وعلى حماس نزع سلاحها
بيت العائلة المصرية في لندن: رئيس وزراء بريطانيا وقع في الفخ بسبب علاء عبد الفتاح
أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة
إنذار شديد اللهجة من ترامب لطهران: سنضرب المواقع النووية الإيرانية
أحمد موسى يؤكد: دعم الجيش المصري هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة
أحمد موسى: منظمات حقوق الإنسان في مصر دكاكين ممولة من الخارج
شهيدة الواجب الوطني.. المئات يشيعون جثمان مستشارة النيابة الإدارية في مقابر بهجورة بقنا
رياضة

افتتاح أول دورة تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية بنادي الزهور

نادي الزهور
نادي الزهور
حسن العمدة

افتتح المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي لـ الهلال الأحمر المصري، دورة التدريب المتخصصة في الإسعافات الأولية التي يقدمها الهلال الأحمر المصري داخل نادي الزهور الرياضي.

يأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين النادي والهلال الأحمر المصري، وحرص النادي على رفع كفاءة المتدربين وتعزيز منظومة السلامة بين أعضائه واللاعبين.

وحضر افتتاح الدورة، المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي، المحاسب علي عادل أمين الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة النادي: الدكتورة نشوى النحاس منسق لجنة الخدمات الصحية والعيادة، واللواء حازم حسن، والدكتورة آية شريف.

ومن جانب الهلال الأحمر المصري حضر كل من:
الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، ومحمد محيي مدير إدارة التدريب، وسحر عبد الحكيم نائب مدير إدارة التدريب.

وتتضمن الدورة عدداً من المحاور التدريبية المتخصصة، في مقدمتها مبادئ الإسعافات الأولية وآليات التعامل السليم مع الحالات الطارئة، بما يسهم في رفع كفاءة المشاركين وتعزيز منظومة الأمان داخل النادي.

وتأتي هذه الدورة في صورة برنامج تدريبي معتمد لمدة ثلاثة أيام، يمنح المتدربين رخصة إجادة الإسعافات الأولية، وذلك ضمن أولى خطوات تفعيل البروتوكول الموقع بين نادي الزهور والهلال الأحمر المصري.

وخلال افتتاح الدورة رحب المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور بهذا البروتوكول الذي يعد الأول من نوعه بين الهلال الأحمر المصري وأحد الأندية.

وأوضح أن هذه الدورة التدريبية المتخصصة هي أول مراحل البروتوكول الذي يضم ايضا عقد ندوات تثقيفية عن الإسعافات الأولية لأعضاء النادي، وكذا تشجيع أعضاء وشباب النادي على الإسهام الفاعل بالتطوع في أنشطة الهلال الأحمر وترتيب تواجد دائم لمتطوعي الهلال الأحمر المدربين في مقر النادي وفرعه.

من جانبها قالت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أنها سعيدة وفخورة بهذا التعاون مع أحد أعرق الأندية في مصر، مؤكدة اهتمامها بنجاح هذه التجربة ليصبح نادي الزهور كعادته صاحب الريادة في هذا الأمر وبعد نجاحه سنتمكن من تطبيقه في أندية آخرى.

