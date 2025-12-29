قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

مزاد كبير لبيع سيارات ملاكي تابعة لمطار القاهرة

مزاد سيارات
مزاد سيارات
كريم عاطف

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع عدد من "لوطات" سيارات ركوب (ملاكي) من مهمل ومصادر ومتروك جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، وذلك يوم 8 يناير القادم.

وتعقد جلسة المزاد العلني للسيارات الحكومية في قاعة نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، في تمام الساعة الـ 12 ظهرًا.

وتشمل السيارات المشاركة في المزاد كلا من "بورش كايين موديل 2004 - بي إم دبليو AZ28 موديل 2007 - فولفو X260 موديل 2011 - مرسيدس E280 موديل 2006 - مرسيدس C180 موديل 1996 - هيونداي إلنترا موديل 2012- مرسيدس C350 موديل 2013 ".

بالاضافة الي " سكودا أوكتافيا موديل 2001 - أودي Q7 موديل 2007 - بروتون GEN2 موديل 2007 - كيا كارنفال موديل 2009 - تويوتا سيينا موديل 2000 - جي شيروكي Latitude موديل 2017 - جاجوار XType موديل 2004- تويوتا كامري موديل 2003 - فولفو S80 موديل 2009 - هامر H2 موديل 2004 - نيسان Xterra موديل 2011 - شيفرولية كامارو موديل 2015 - رانج روفر إيفوك موديل 2012".

ولفتت مصلحة الجمارك إلى أنه يمكن معاينة السيارات والبضائع بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة ومخازن جمرك البيوع الجمركية بالمطار وجمرك البيوع الجمركية بمخزن 6 أكتوبر والملاحق الخارجية الخاصة به من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، و يتم سداد ثمن المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.

ويمكن طلب ‏كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبراج وزارة ‏المالية امتداد شارع رمسيس برج 2، والبيع يتم طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزاد علني لوطات سيارات ركوب ملاكي جمارك السيارات مطار القاهرة الدولي المزاد العلني للسيارات بورش كايين

