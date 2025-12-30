باستثمارات 39 مليون جنيه.. إنشاء دار مناسبات جديدة بحي شرق شبين الكوم

وضع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حجر الأساس لإنشاء مشروع دار المناسبات الجديدة بنطاق حي شرق شبين الكوم، على مساحة اجمالية 2000م2 وبحجم استثمارات تزيد عن ٣٩ مليون جنيه ، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ، بهدف دعم الخدمات المجتمعية وخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك في مستهل جولة المحافظ الميدانية الموسعة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بشبين الكوم وتلا، بحضور المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ونجلاء الجزار نائب رئيس حي شرق شبين الكوم.

وتفقد محافظ المنوفية الموقع العام لقطعة الأرض المخصصة للمشروع خلف شركة مياه الشرب، واستمع الى شرح تفصيلي من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن تفاصيل المشروع والذى يضم أرضى وأول علوى قابل للتعلية ، حيث يضم " قاعات رجال وسيدات ودورات مياه وبوفيه وغرف إدارية" ، موجهاً هيئة الأبنية التعليمية بسرعة البدء في تنفيذ الأعمال الانشائية الأسبوع القادم ، والمتابعة المستمرة للأعمال المنفذة والتواصل مع الشركة المنفذة وتذليل العقبات لضمان سرعة الانتهاء منه وفق البرنامج الزمنى المقرر ، بما يعود بالنفع العام وخدمة الأهالي ويحقق رضاهم.

وأكد محافظ المنوفية، أننا مستمرون في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بربوع المحافظة ، والتركيز على ما يهم المواطن المنوفى ونسعى جاهدين نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة بشتى القطاعات التنموية والخدمية.

وأشار إلى أن ما تحقق علي أرض المنوفية من بنية تحتية في جميع القطاعات يـُعد ثمرة دعم مباشر من الدولة المصرية، من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتحويل الخطط الاستراتيجية إلي واقع ملموس وخطوات واثقة نحو غدِ أفضل، ما يعكس إدراكاً حقيقياً لأهداف التنمية المستدامة تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين.