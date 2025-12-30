قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تعلن دراسة شاملة لمحاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين
كيف تعرف أن الله راضٍ عنك؟.. علي جمعة يحدد علامات رضا الله
إطلاق اسم البطل إبراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد بدمياط
الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025
أمم افريقيا | الكونغو يقسو على بوتسوانا بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16
آخر تحديث .. أعلى سعر لصرف الدولار ختام اليوم الثلاثاء
نقل مدينة سويدية كاملة في القطب الشمالي .. ما السبب؟
متحدث الوزراء : لا قرار حتى الآن بشأن التحول إلى الدعم النقدي
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
شبين القناطر والشيخ منصور| بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول.. امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات سيدان 2025 جديدة في مصر

سيارات سيدان 2025 جديدة
سيارات سيدان 2025 جديدة
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.


وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: تويوتا كورولا، ورينو تالينت، والفاروميو جوليا ، وشيفروليه أوبترا، وام جي 7 .

تويوتا كورولا موديل 2025

تحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 121 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا كورولا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

رينو تالينت موديل 2025

تستمد سيارة رينو تالينت موديل 2025 قوتها من محركم سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو تالينت موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة رينو تالينت موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تالينت موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفاروميو جوليا موديل 2025

قوة سيارة الفاروميو جوليا موديل 2025 تصل إلي 280 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي، وبها عزم دوران 306 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفاروميو جوليا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة الفاروميو جوليا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 740 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة الفاروميو جوليا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 149 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2025

عزم دوران سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 يصل إلي 142 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 98 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه أوبترا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 744 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 770 ألف جنيه .

ام جي 7 موديل 2025

تنقل قوة سيارة ام جي 7 موديل 2025 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 185 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر .

ام جي 7 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة ام جي 7 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 590 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جي 7 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 690 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 رينو تالينت تويوتا كورولا الفاروميو جوليا تكنولوجيا حديثة تويوتا كورولا موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

ترشيحاتنا

الفنان خالد الصاوي

خالد الصاوي: لا يمكنني الحكم على فيلم الست .. ولكن ثقتي كبيرة في طاقم العمل

وزير الصحة

بـ 120 مليار جنيه .. الصحة: تنفيذ 1255 مشروعا قوميا في القطاع الصحي

الكاتب الصحفي أسامة الدليل

أسامة الدليل: عام 2026 ينبئ بالأكثر اضطرابًا في منطقة الشرق الأوسط

بالصور

طريقة عمل عمل الأرز بلبن الكريمي.. بنفس طعم الجاهز في المنزل

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد