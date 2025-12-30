سيارات سيدان 2025 جديدة في مصر

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.



وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: تويوتا كورولا، ورينو تالينت، والفاروميو جوليا ، وشيفروليه أوبترا، وام جي 7 .

تويوتا كورولا موديل 2025

تحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 121 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

رينو تالينت موديل 2025

تستمد سيارة رينو تالينت موديل 2025 قوتها من محركم سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة رينو تالينت موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تالينت موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفاروميو جوليا موديل 2025

قوة سيارة الفاروميو جوليا موديل 2025 تصل إلي 280 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي، وبها عزم دوران 306 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة الفاروميو جوليا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 740 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة الفاروميو جوليا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 149 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2025

عزم دوران سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 يصل إلي 142 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 98 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 744 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 770 ألف جنيه .

ام جي 7 موديل 2025

تنقل قوة سيارة ام جي 7 موديل 2025 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 185 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة ام جي 7 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 590 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جي 7 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 690 ألف جنيه .