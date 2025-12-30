قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ورشة عمل لغرفة الغوص استعداداً لإطلاق الخدمات الرقمية المميكنة

منظومة رقمية متكاملة
محمد الاسكندرانى

عقدت ورشة عمل لغرفة الغوص والأنشطة البحرية بمدينة الغردقة، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لإطلاق الخدمات الرقمية المميكنة الخاصة بالغوص والأنشطة البحرية.

وخلال ورشة العمل، أكد السيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، حرص الوزارة على ميكنة جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة وإتاحتها للمستثمرين من خلال منظومة رقمية متكاملة، بما يسهم في تسهيل إجراءات الحصول على الخدمة وتقليل الزمن اللازم لإنهائها.

وأوضح أن عقد ورشة العمل مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية يهدف إلى استعراض المنظومة الرقمية الجديدة، والاستماع إلى تساؤلات واستفسارات ممثلي الغرفة، والرد عليها، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية للإعلان عن إطلاق هذه الخدمات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية، أن الوزارة تستعد لإطلاق حزمة من الخدمات الرقمية المميكنة الخاصة بإدارة الغوص والأنشطة البحرية، تشمل الخدمة الرقمية لكل من تراخيص مراكز الغوص والأنشطة البحرية، وطلبات إلغاء هذه التراخيص أو إيقافها بصفة مؤقته.

وأشار إلى أنه تم العمل على ميكنة هذه الخدمات من خلال تحليل ومراجعة مراحل دورة العمل، وإعادة هندسة الإجراءات بما يضمن تقليل عدد الخطوات دون الإخلال بصحة وسلامة الإجراءات القانونية والإدارية، وذلك بهدف تقليل زمن الحصول على الخدمة والتيسير على المستثمرين. 
كما تم مراعاة تحقيق أعلى درجات الكفاءة في أداء المنظومة، وتصميم واجهات استخدام مبسطة وسهلة، تتيح للمستفيدين التقدم بطلبات الحصول على الخدمات في أي وقت ومن أي مكان داخل مصر.

وأضاف أن الوزارة تستعد كذلك لإطلاق عدد من الخدمات الرقمية الأخرى، لاستصدار البطاقات الاستيرادية، وطلبات الحصول على موافقة استيرادية مبدئية، وسداد الرسوم الجمركية.

وقد شهدت ورشة العمل حضور كل من السيد إيهاب عبد الحميد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام الوزارة، والسيد إسلام سليم مدير عام الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والسيد مروان حسين والسيد والسيد ياسر وفيق مديري المشروع، والسيد كريم ياسر المدير التنفيذي لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

ورشة عمل لغرفة الغوص لإطلاق الخدمات الرقمية المميكنة

