أنوشكا تحتفل بالعام الجديد مع جمهورها بدار الأوبرا المصرية

تحتفل الفنانة أنوشكا باستقبال العام الجديد، بعد قليل، من على خشبة دار الأوبرا المصرية، في حفل فني مميز يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، إلى جانب نخبة من نجوم الفن والإعلام.

ومن المقرر أن تقدم أنوشكا خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشوارها الفني، في أجواء احتفالية خاصة تعكس روح البهجة وبداية عام جديد مليء بالأمل.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات دار الأوبرا المصرية للاحتفال برأس السنة، حيث تحرص الأوبرا سنويًا على تقديم عروض فنية متميزة بمشاركة كبار النجوم، وسط تنظيم يليق بمكانتها الثقافية والفنية.



يذكر أن تشارك الفنانة أنوشكا في رمضان في مسلسل توابع



ويشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.