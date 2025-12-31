القومية للأنفاق: عندنا أزمة كبيرة في الفكة.. ونحتاج 300 ألف يوميا فضية ووارد رفع سعرها 2 جنيه.. أحمد موسى: لو عايز تدمر أي دولة اعمل زي اللي اتعمل في 28 يناير 2011| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

متحدث الوزراء : لا قرار حتى الآن بشأن التحول إلى الدعم النقدي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي باللجوء إلى الدعم النقدي، موضحًا أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، قائلًا إن الحكومة ما زالت في مرحلة تقييم ودراسة مدى جدوى التحول إلى الدعم النقدي.



القومية للأنفاق: عندنا أزمة كبيرة في الفكة.. ونحتاج 300 ألف يوميا فضية ووارد رفع سعرها 2 جنيه

\كشف الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق، عن أن هناك أزمة كبيرة في توفير أموال فكة على شبابيك التذاكر الأمر الذي سبب في خسارة مالية كبيرة.

الوطنية للانتخابات: بدء إعادة التصويت بـ27 دائرة من 30 دائرة ملغاة بأحكام الإدارية العليا للمصريين بالخارج

أعلن المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بدء إعادة التصويت بـ27 دائرة من 30 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب.



القومية للأنفاق: الانتهاء من تنفيذ الخط الأول للقطار السريع عام 2027

أكد الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق، أن الانتهاء من تنفيذ الخط الأول للقطار السريع عام 2027.

تامر عبد المنعم: لما بزور السيرك لمتابعة سير العمل بحط في ضهري طبنجة مرخصة لإني خايف من الأسد

حل الفنان تامر عبد المنعم ضيفا على الإعلامي خالد ابو بكر في برنامج " آخر النهار "المذاع على قناة " النهار ".



بث مباشر| أحمد موسى: لو عايز تدمر أي دولة اعمل زي اللي اتعمل في 28 يناير 2011

يقدّم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد، حيث من المقرر أن يناقش في حلقة اليوم عدة ملفات مهمة تشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.



أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن يوم 25 يناير احتفالات بعيد الشرطة، والشرطة المصرية لها عيد نحتفل به جميعا، مضيفا أن الجبهة الداخلية يقظة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة.



نطالب بهدنة إنسانية.. مكتب أطباء السودان لحقوق الإنسان: أكثر من 100 ألف سوداني معرضون لخطر المجاعة

أكدت رئيسة مكتب أطباء السودان لحقوق الإنسان، أن الأطفال في السودان يعيشون أوضاع كارثية نتيجة الحرب والمجاعة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



رأس السنة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للاحتفالات.. ما القصة؟

حالة من الاهتمام بين المواطنين بمعرفة طقس ليلة رأس السنة، وخاصة في ظل الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد في مصر في هذا اليوم، الأمر الذي دفع هيئة الأرصاد الجوية الخروج ببيان يوضح تفاصيل جديدة عن حالة الطقس لهذا اليوم الاحتفالي.

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

ينتظر أصحاب المعاشات اليوم الأول من كل شهر لصرف المعاشات الخاصة بهم، وتستعد الدولة لصرف معاشات يناير 2026 يوم الخميس المقبل رغم إجازة البنوك .