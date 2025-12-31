قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تامر عبدالمنعم يشهد البروفات النهائية لاحتفالية رأس السنة | صور
إسبانيا تمنح إيرباص استثناءً من حظرها استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية
شبورة ورياح وأمطار متفرقة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء
الإيجار القديم .. تعرّف على آلية الانتقال إلى الوحدة البديلة قبل الإخلاء
ثقب في الجدار وحقائب مجهولة.. لصوص يقتحمون بنكًا ألمانيًا ويسرقون عشرات الملايين
أسامة الدليل: 2026 عام الحسم للصراعات بالمنطقة.. والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق مازالت «مُقلقة»
مُواجهة مُثيرة .. مانشستر يونايتد يتعادل أمام وولفرهامبتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
يُعزّز الاقتصاد ويحمي العُملة الصعبة.. نواب البرلمان: تطوير منظومة الأعلاف «ضرورة» لحماية الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي
متحدث أونروا : قانون الكنيست ضد الوكالة بقطع الكهرباء والمياه تصعيد خطير للغاية
أرسنال يكتسح أستون فيلا 4-1 ويختتم 2025 في صدارة الدوري الإنجليزي
خالد الصاوي: تعلّمت من «الكلاب» الرحمة.. وكنت ملحدًا وعدت لمرحلة الإيمان بقوة |فيديو
لا يخشى الموت.. خالد الصاوي: أتمنى أتكفّن بعلم مصر.. ولم أحسم قرار التبرّع بأعضائي|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القومية للأنفاق: عندنا أزمة كبيرة في الفكة.. ونحتاج 300 ألف يوميا فضية ووارد رفع سعرها 2 جنيه.. أحمد موسى: لو عايز تدمر أي دولة اعمل زي اللي اتعمل في 28 يناير 2011| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

متحدث الوزراء : لا قرار حتى الآن بشأن التحول إلى الدعم النقدي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي باللجوء إلى الدعم النقدي، موضحًا أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، قائلًا إن الحكومة ما زالت في مرحلة تقييم ودراسة مدى جدوى التحول إلى الدعم النقدي.


القومية للأنفاق: عندنا أزمة كبيرة في الفكة.. ونحتاج 300 ألف يوميا فضية ووارد رفع سعرها 2 جنيه
\كشف الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق، عن أن هناك أزمة كبيرة في توفير أموال فكة على شبابيك التذاكر الأمر الذي سبب في خسارة مالية كبيرة.

الوطنية للانتخابات: بدء إعادة التصويت بـ27 دائرة من 30 دائرة ملغاة بأحكام الإدارية العليا للمصريين بالخارج
أعلن المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بدء إعادة التصويت بـ27 دائرة من 30 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب.


القومية للأنفاق: الانتهاء من تنفيذ الخط الأول للقطار السريع عام 2027
أكد الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق، أن الانتهاء من تنفيذ الخط الأول للقطار السريع عام 2027.

تامر عبد المنعم: لما بزور السيرك لمتابعة سير العمل بحط في ضهري طبنجة مرخصة لإني خايف من الأسد
حل الفنان تامر عبد المنعم ضيفا على الإعلامي خالد ابو بكر في برنامج " آخر النهار "المذاع على قناة " النهار ".


بث مباشر| أحمد موسى: لو عايز تدمر أي دولة اعمل زي اللي اتعمل في 28 يناير 2011
يقدّم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد، حيث من المقرر أن يناقش في حلقة اليوم عدة ملفات مهمة تشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.


أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن يوم 25 يناير احتفالات بعيد الشرطة، والشرطة المصرية لها عيد نحتفل به جميعا، مضيفا أن الجبهة الداخلية يقظة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة.


نطالب بهدنة إنسانية.. مكتب أطباء السودان لحقوق الإنسان: أكثر من 100 ألف سوداني معرضون لخطر المجاعة
أكدت رئيسة مكتب أطباء السودان لحقوق الإنسان، أن الأطفال في السودان يعيشون أوضاع كارثية نتيجة الحرب والمجاعة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


رأس السنة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للاحتفالات.. ما القصة؟
حالة من الاهتمام بين المواطنين بمعرفة طقس ليلة رأس السنة، وخاصة في ظل الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد في مصر في هذا اليوم، الأمر الذي دفع هيئة الأرصاد الجوية الخروج ببيان يوضح تفاصيل جديدة عن حالة الطقس لهذا اليوم الاحتفالي.

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

ينتظر أصحاب المعاشات اليوم الأول من كل شهر لصرف المعاشات الخاصة بهم، وتستعد الدولة لصرف معاشات يناير 2026 يوم الخميس المقبل رغم إجازة البنوك .

الانفاق اخبار التوك شو تذاكر المترو احمد موسى غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

أموال

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

ترشيحاتنا

خالد الصاوي

خالد الصاوي: أتمنى أتكفّن بعلم مصر.. وهذا ما تعلمته من الكلاب.. وكنت مُلحدًا وعدت لمرحلة الإيمان بقوة|فيديو

الفنان خالد الصاوي

خالد الصاوي: عملت في مجال المحاماة قبل دخولي عالم الفن

محمد صلاح

إسلام الشاطر: محمد صلاح في حتة لوحده وكان نفسي أكون من الجيل اللي بيلعب معاه دلوقتي

بالصور

تامر عبدالمنعم يشهد البروفات النهائية لاحتفالية رأس السنة | صور

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

طريقة عمل عمل الأرز بلبن الكريمي.. بنفس طعم الجاهز في المنزل

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد