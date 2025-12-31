سفير بلجيكا يختار مرسى علم لقضاء عطلة رأس السنة.. ويشيد بمستوى السياحة بالبحر الأحمر

استقبلت مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، السفير بارت دي جروف، سفير مملكة بلجيكا لدى القاهرة، الذي اختار المدينة لقضاء عطلته والاحتفال برأس السنة الميلادية، في زيارة تعكس تنامي ثقة الدبلوماسيين والسائحين في المقصد السياحي المصري.

وكان في استقبال السفير البلجيكي كريستوف لامبرخت، القنصل الفخري لبلجيكا بمحافظة البحر الأحمر، حيث أشاد الجانبان بما تشهده فنادق ومنتجعات البحر الأحمر، لا سيما في مدينتي الغردقة ومرسى علم، من إقبال متزايد من السائحين من مختلف دول العالم، في ظل ما تقدمه من خدمات سياحية متطورة ومستوى عالٍ من الضيافة.

وبادر السفير، فور وصوله، بجولة تفقدية داخل مرافق الإقامة والخدمات السياحية والترفيهية بالمنتجع الذي يقيم به، واطلع على منظومة العمل ومعايير الجودة المعمول بها، واستمع إلى شرح تفصيلي حول آليات تقديم الخدمات وسبل الحفاظ على مستوى متميز من الراحة والرفاهية للنزلاء.

وتأتي هذه الزيارة لتؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مرسى علم على خريطة السياحة العالمية، باعتبارها واحدة من أبرز المقاصد السياحية الشاطئية، لما تتميز به من طبيعة بكر، وشواطئ خلابة، وتنوع في الأنشطة الترفيهية والبيئية، إلى جانب الاستقرار الأمني وجودة الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي، أن زيارة السفير البلجيكي تعكس صورة إيجابية عن السياحة المصرية، وتدل على الثقة المتزايدة في قدرة المقاصد السياحية بالبحر الأحمر على جذب شرائح مختلفة من السائحين، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تمثل دعمًا غير مباشر لقطاع السياحة والاستثمار، وتسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية قادرة على تقديم تجارب ضيافة تنافس كبرى المقاصد الدولية.