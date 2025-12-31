قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
محافظات

سفير بلجيكا يختار مرسى علم لقضاء عطلة رأس السنة.. ويشيد بمستوى السياحة بالبحر الأحمر

سفير مملكة بلجيكا لدى القاهرة
سفير مملكة بلجيكا لدى القاهرة
ابراهيم جادالله

استقبلت مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، السفير بارت دي جروف، سفير مملكة بلجيكا لدى القاهرة، الذي اختار المدينة لقضاء عطلته والاحتفال برأس السنة الميلادية، في زيارة تعكس تنامي ثقة الدبلوماسيين والسائحين في المقصد السياحي المصري.

وكان في استقبال السفير البلجيكي كريستوف لامبرخت، القنصل الفخري لبلجيكا بمحافظة البحر الأحمر، حيث أشاد الجانبان بما تشهده فنادق ومنتجعات البحر الأحمر، لا سيما في مدينتي الغردقة ومرسى علم، من إقبال متزايد من السائحين من مختلف دول العالم، في ظل ما تقدمه من خدمات سياحية متطورة ومستوى عالٍ من الضيافة.

وبادر السفير، فور وصوله، بجولة تفقدية داخل مرافق الإقامة والخدمات السياحية والترفيهية بالمنتجع الذي يقيم به، واطلع على منظومة العمل ومعايير الجودة المعمول بها، واستمع إلى شرح تفصيلي حول آليات تقديم الخدمات وسبل الحفاظ على مستوى متميز من الراحة والرفاهية للنزلاء.

وتأتي هذه الزيارة لتؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مرسى علم على خريطة السياحة العالمية، باعتبارها واحدة من أبرز المقاصد السياحية الشاطئية، لما تتميز به من طبيعة بكر، وشواطئ خلابة، وتنوع في الأنشطة الترفيهية والبيئية، إلى جانب الاستقرار الأمني وجودة الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي، أن زيارة السفير البلجيكي تعكس صورة إيجابية عن السياحة المصرية، وتدل على الثقة المتزايدة في قدرة المقاصد السياحية بالبحر الأحمر على جذب شرائح مختلفة من السائحين، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تمثل دعمًا غير مباشر لقطاع السياحة والاستثمار، وتسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية قادرة على تقديم تجارب ضيافة تنافس كبرى المقاصد الدولية.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر سفير بلجيكا مرسى علم الحركة السياحية

