رياضة

سموحة يعزز التعاون مع منطقة الإسكندرية للجمباز

سموحة
سموحة
حسام الحارتي

حرص مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، على فتح آفاق التعاون مع الاتحادات والمناطق الرياضية، والنهوض بمختلف الألعاب الرياضية بصفة عامة، ورياضة الجمباز بصفة خاصة، استقبل اليوم الدكتور محمد بلال رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، وأعضاء مجلس الإدارة، السيد المقدم جون صليب حنا رئيس مجلس إدارة منطقة الإسكندرية للجمباز، والسادة أعضاء مجلس إدارة المنطقة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ودعم وتطوير رياضة الجمباز داخل النادي.

وخلال اللقاء، نقل رئيس منطقة الإسكندرية للجمباز تحيات الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد الأفريقي والمصري للجمباز وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، مؤكدًا على ما يقدمه الاتحاد المصري للجمباز من أوجه الدعم لمنطقة الإسكندرية للجمباز، ودورها الفعّال في مساندة الأندية الرياضية بكافة الإمكانيات الإدارية والفنية، بما يسهم في توسيع قاعدة المنافسة والارتقاء بالمستوى الفني لرياضة الجمباز.

وتناول الاجتماع عددًا من الجوانب الإيجابية الداعمة لتطوير قطاع رياضة الجمباز بنادي سموحة بمختلف فروعه (الجمباز الفني – الجمباز الإيقاعي – الأيروبيك)، حيث تم الاتفاق على تفعيل بروتوكول تعاون متكامل بين نادي سموحة الرياضي ومنطقة الإسكندرية للجمباز، بما يحقق أهداف التطوير وصناعة الأبطال خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت الزيارة بحضور السادة أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة:

•  أسماء الخولي

•  محمد نمر

•محمود قطب

•  أحمد عجلان

•  خالد سليم

•  أدهم السجيني

إلى جانب اللواء أحمد سعيد المدير التنفيذي للنادي و اللواء زكي حجازي مدير النشاط الرياضي.

كما حضر من جانب منطقة الإسكندرية للجمباز كل من:

العقيد محمد يسري – نائب رئيس مجلس إدارة المنطقةو مها القشلان – عضو مجلس إدارة المنطقة.

نادي سموحة نادي سموحة الرياضي الاتحادات سموحة صليب حنا رياضة الجمباز

