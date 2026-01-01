"متبقيات المبيدات" يختتم العام ببرامج تدريبية دولية لمتخصصين من الكاميرون وموريتانيا

اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات برامجه التدريبية الدولية للعام الحالي، بتنفيذ برنامجين تدريبيين متخصصين لمتدربين من دولتي الكاميرون والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وبناء القدرات في مجال سلامة الغذاء.

اختتام البرنامج التدريبي الدولي

وأوضحت عبد اللاه، انه تم اختتام البرنامج التدريبي الدولي لمتخصصين من دولة الكاميرون، والذي استمر لمدة شهر، وتناول مجالي متبقيات المبيدات والسموم الفطرية، بهدف رفع كفاءة الكوادر الفنية ودعم نظم الرقابة والتحليل المعملي، لافتة إلى أنه تم تدريب المتخصصين على استخدام أحدث الأجهزة المعملية، والتطبيق على كافة المراحل بدءا من استلام العينة وإجراء التحاليل حتى إعداد التقارير الفنية وتوثيق النتائج التحليلية، من خلال دراسات حالة تطبيقية واقعية.

وأشارت مدير المعمل، أنه المعمل قد اختتم زيارة لوفد علمي رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك خلال زيارة علمية متخصصة استمرت لمدة أسبوع، ضمن فعاليات البرنامج الدولي الحادي عشر للتعاون الفني، حيث ضم الوفد الموريتاني قيادات وخبراء من عدد من المؤسسات الوطنية، شملت المعهد الوطني لأبحاث الصحة العامة والمركز الوطني للبحوث البيطرية والحيوانية، والمكتب الوطني للتفتيش الصحي على المنتجات ذات الأصل الحيواني والنباتي.

وأكدت على جهود وزارة الزراعة لدعم وتعزيز التعاون مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة، وبناء قدرات وطنية متخصصة قادرة على تطوير منظومات سلامة الغذاء اعتمادًا على الأسس العلمية والبيانات الدقيقة، لافتة إلى أن تنفيذ البرامج تم بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، بما يعكس مكانة المعمل المركزي كمركز إقليمي متميز في التدريب وبناء القدرات الفنية في مجالات التحليل المعملي وسلامة الغذاء.

وفي ختام الفعاليات، سلمت مدير المعمل، شهادات اجتياز البرامج التدريبية للمتخصصين المشاركين، مؤكدة استمرار المعمل في أداء دوره العلمي والتدريبي لخدمة منظومة سلامة الغذاء على المستويين الإقليمي والدولي.

لصالح دول عربية وإفريقية

يُذكر أن مركز التدريب التابع للمعمل المركزي قد نظم خلال العام أكثر من 12 برنامجًا تدريبيًا دوليًا لصالح دول عربية وإفريقية، اختُتمت ببرامج مخصصة لكل من الكاميرون وموريتانيا.