قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16
معاريف العبرية: جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية ضد حزب الله في لبنان
مراد مكرم يهنئ متابعيه بمناسبة العام الميلادي الجديد
التهم خرده ومكاتب إدارية .. محافظ الغربية يتفقد موقع حريق غزل المحلة بعد السيطرة عليه | صور
أمين الفتوى: العلاقة مع الله دائرة متجددة لا تعرف النهاية
تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بـ كأس الأمم الأفريقية
دياب اللوح: العهد باق للشهداء ومنظمة التحرير المرجعية الوطنية الأولى
أمين سر فتح بالقاهرة: الحركة ستبقى مفجرة للثورة الفلسطينية المعاصرة
المعاملة بالمثل.. مالي وبوركينا فاسو تحظران دخول الأمريكيين إلى أراضيهما
إخماد حريق داخل شركة غزل المحلة.. ومسئول أمني: النيران اشتعلت في خرده والمصانع بعيدة
عاوزاه يحتويني وصاحب مواقف.. المطربة هدى تكشف مواصفات شريك حياتها | فيديو
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري وشعوب العالم بحلول العام الميلادي الجديد 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"متبقيات المبيدات" يختتم العام ببرامج تدريبية دولية لمتخصصين من الكاميرون وموريتانيا

برامج تدريبية دولية لمتخصصين من الكاميرون وموريتانيا
برامج تدريبية دولية لمتخصصين من الكاميرون وموريتانيا
شيماء مجدي

اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات برامجه التدريبية الدولية للعام الحالي، بتنفيذ برنامجين تدريبيين متخصصين لمتدربين من دولتي الكاميرون والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وبناء القدرات في مجال سلامة الغذاء.

اختتام البرنامج التدريبي الدولي

وأوضحت عبد اللاه، انه تم اختتام البرنامج التدريبي الدولي لمتخصصين من دولة الكاميرون، والذي استمر لمدة شهر، وتناول مجالي متبقيات المبيدات والسموم الفطرية، بهدف رفع كفاءة الكوادر الفنية ودعم نظم الرقابة والتحليل المعملي، لافتة إلى أنه تم تدريب المتخصصين على استخدام أحدث الأجهزة المعملية، والتطبيق على كافة المراحل بدءا من استلام العينة وإجراء التحاليل حتى إعداد التقارير الفنية وتوثيق النتائج التحليلية، من خلال دراسات حالة تطبيقية واقعية.

وأشارت مدير المعمل، أنه المعمل قد اختتم زيارة لوفد علمي رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك خلال زيارة علمية متخصصة استمرت لمدة أسبوع، ضمن فعاليات البرنامج الدولي الحادي عشر للتعاون الفني، حيث ضم الوفد الموريتاني قيادات وخبراء من عدد من المؤسسات الوطنية، شملت المعهد الوطني لأبحاث الصحة العامة والمركز الوطني للبحوث البيطرية والحيوانية، والمكتب الوطني للتفتيش الصحي على المنتجات ذات الأصل الحيواني والنباتي.

وأكدت على جهود وزارة الزراعة لدعم وتعزيز التعاون مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة، وبناء قدرات وطنية متخصصة قادرة على تطوير منظومات سلامة الغذاء اعتمادًا على الأسس العلمية والبيانات الدقيقة، لافتة إلى أن تنفيذ البرامج تم بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، بما يعكس مكانة المعمل المركزي كمركز إقليمي متميز في التدريب وبناء القدرات الفنية في مجالات التحليل المعملي وسلامة الغذاء.

وفي ختام الفعاليات، سلمت مدير المعمل، شهادات اجتياز البرامج التدريبية للمتخصصين المشاركين، مؤكدة استمرار المعمل في أداء دوره العلمي والتدريبي لخدمة منظومة سلامة الغذاء على المستويين الإقليمي والدولي.

لصالح دول عربية وإفريقية

يُذكر أن مركز التدريب التابع للمعمل المركزي قد نظم خلال العام أكثر من 12 برنامجًا تدريبيًا دوليًا لصالح دول عربية وإفريقية، اختُتمت ببرامج مخصصة لكل من الكاميرون وموريتانيا.

متبقيات المبيدات البحوث الزراعية وزارة الزراعة الكاميرون سلامة الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة |صور

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة

المستشارة أمل عمار تهنئ نساء مصر والعالم بمناسبة حلول العام الجديد

الرئيس السيسي

محافظو الجمهورية يهئنون الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بالصور

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-

بعد التخفيضات.. تعرف على سعر شيري أريزو 5 المجمعة محليا في 2025‏

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه

الشاي الاخضر بالنعناع
الشاي الاخضر بالنعناع
الشاي الاخضر بالنعناع

لا يجب تجاهلها.. أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب

احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها
احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها
احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها

فيديو

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد