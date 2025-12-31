أسواق اليوم الواحد تحقق نجاحا كبيرا.. وافتتاح سوق إمبابة الأسبوع المقبل

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استمرار التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بنطاق أحياء ومراكز المحافظة ولا سيما في ضوء النجاح الكبير الذي حققته التجربة والوصول إلى الهدف المرجو منها والمتمثل في توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بشكل مباشر وبأسعار مخفّضة وجودة مناسبة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم افتتاح عدد من أسواق اليوم الواحد بكلٍ من حدائق الأهرام ومنطقة فيصل خلال الفترة الماضية وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرا إلى الإقبال الكبير من المواطنين على هذه الأسواق لما تقدمه من تخفيضات حقيقية وتنوع في السلع الأساسية.

وأكد المهندس عادل النجار أن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح سوق جديد بحي إمبابة، تأكيدًا على نجاح التجربة المثمرة واستمرار العمل على تعميمها بمختلف قطاعات المحافظة بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح المهندس عادل النجار أن المحافظة تستهدف تحويل أسواق اليوم الواحد إلى أسواق «أهلًا رمضان» مع استمرارها طوال شهر رمضان الكريم لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية قبل وأثناء الشهر الفضيل بأسعار مناسبة وفي إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

ووجّه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأسواق اليوم الواحد والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان انتظام عمل هذه الأسواق بالكفاءة المطلوبة وتحقيق رضا المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بشكل مستمر وبأسعار مناسبة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم نائبي محافظ الجيزة، ومحمد نورالدين السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والقيادات التنفيذية بالمحافظة.