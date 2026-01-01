أستاذ اقتصاد: الخروج التدريجي من عباءة الدولار ضرورة لحماية الاقتصادات الوطنية

تحدث الدكتور عبد اللطيف درويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كارديف متروبوليتان البريطانية، عن توقعاته للاقتصاد العالمي في العام الجاري، وما إذا كان العالم أمام ملامح نظام مالي عالم جديد أكثر تعددية وأقل اعتمادا على عملة واحدة.

وقال درويش، في لقاء، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "روسيا تدير الصراع مع الغرب برمته -متضمنا الولايات المتحدة- وحققت انتصارا عسكريا واقتصاديا وتجاوزت أكبر نوع من المقاطعة في التاريخ، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أساتذة في عملية تصدير الأزمات من خلال الحروب والإشكاليات التي يسببونها للاقتصاد العالمي".

وتابع: "وبالتالي، يجب على الدول لتفادي ذلك أن تنضم لاتحادات اقتصادية دولية وأن تتحوط وتخرج من عباءة الدولار رويدا رويدا من خلال سلة العملات واعتماد طرق جديدة لتأمين الاقتصاد كالثروات الوطنية والمعادن الثمينة التي تدخل أيضا في مرحلة رقمية، وستكون دول العالم الثالث من خلال تصدير الأزمات لها الضحية القادمة للأزمة الغربية في الاقتصاد".