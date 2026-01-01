رحيلها صدمة عنيفة.. مصطفى بكري ينعى الإعلامية نيفين القاضي بكلمات مؤثرة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن اليوم أصيب الوسط الإعلامي بصدمة عنيفة، بعد رحيل الإعلامية نيفين القاضي بعد رحلة طويلة مع المرض، مشيرا إلى أنه رحلت اليوم إلى مثواها الأخير.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، أن الإعلامية نيفين القاضي، كانت واحدة من المع المذيعات في التليفزيون المصري وظلت وفية لماسبيرو ورفضت العمل في أي قناة خارج ماسبيرو.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الإعلامية نيفين القاضي، كانت مهنية وخلوقة ومحل احترام من الجميع.

وتعتبر نيفين القاضي من أشهر الوجوه على شاشة القناة الأولى، واشتهرت بتقديمها برنامج طعم البيوت، البرنامج الشهير الذي كانت تقدمه خلال فترة الظهيرة.



وتتمتع نيفين القاضي بين زملائها بحُسن الخلق والسيرة الحسنة والعلاقة الطيبة مع جميع زملائها وهو ما أصاب الكثيرون بالصدمة فور تناول خبر وفاتها.