طارق يحيى ينتقد الأوضاع الإدارية: لا لتجريف الزمالك من رموزه

واصل طارق يحيى، لاعب الزمالك الأسبق، حديثه عن الأوضاع داخل النادي، مؤكدًا أن الاستقرار الإداري هو الأساس لأي نجاح فني، مطالبًا بضرورة الحفاظ على رموز الزمالك وعدم إقصائهم من المشهد.

وتحدث يحيى عن ملف فرع أكتوبر، مؤكدًا أنه في حال توفر أرض بديلة، يجب على النادي الحصول عليها فورًا والبدء في البناء دون تأخير. وأضاف: “لو في أرض بديلة لفرع أكتوبر ناخدها ونبني، لازم نسرّع خطوات البناء زي الأهلي، ونوفر ملاعب ومنشآت تخدم قطاع الكرة”.

وأشاد طارق يحيى بتجربة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مؤكدًا أنه كان يعتمد على عناصر مميزة من قطاع ناشئي الزمالك، وهو ما ساهم في تدعيم الفريق بلاعبين صغار مميزين، مطالبًا بإعادة الاهتمام بالناشئين باعتبارهم ثروة حقيقية للنادي.

وفيما يخص التغييرات الإدارية الأخيرة، أكد يحيى أنه لا يعرف جون إدوارد بشكل شخصي، ولم يعترض على تعيينه، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة ألا يكون ذلك على حساب تاريخ ورموز النادي، قائلًا: “لا يجوز تجريف الزمالك من أبنائه”.

وأطلق نجم الزمالك السابق تصريحًا حاسمًا بشأن مستقبله داخل النادي، مؤكدًا أنه لن يقبل أي منصب كمدير كرة أو مدير رياضي في وجود جون إدوارد، مشددًا على أن وضوح الأدوار واحترام الكيانات التاريخية داخل الزمالك أمر لا يمكن التنازل عنه.

واختتم طارق يحيى تصريحاته بالتأكيد أن الزمالك يمتلك كل مقومات النجاح، لكنه يحتاج لإدارة واعية، تحافظ على هويته، وتعمل على حل الأزمات بدلًا من تعقيدها، حتى يعود الفريق إلى مكانته الطبيعية بين الكبار.



