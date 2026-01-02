قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تقديم 593 ألف خدمة عبر منافذ الحجر الصحي بالمطارات ومعبر السلوم بمطروح

تقديم خدمات الحجر الصحى فى المطارات بمطروح
تقديم خدمات الحجر الصحى فى المطارات بمطروح
ايمن محمود

أكد الدكتور أحمد رفعت عبد القادر، وكيل وزارة الصحة بمطروح، تقديم 592 ألفًا و746 خدمة عبر منافذ الحجر الصحي بالمطارات ومعبر السلوم، خفلال العام المنتقضى 2025 .

وأضاف أنه تم استحداث معمل السموم بالمعمل المشترك لأول مرة بعد تشغيل جهاز GC/MS/MS المتقدم.

وأكد رفعت حرص المديرية على التعليم الطبي المستمر، حيث شارك 958 متدربًا في 47 برنامجًا تدريبيًا،كما تم افتتاح معمل حاسب آلي معتمد بـ15 جهازًا للدورات المتخصصة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بمطروح  على تكثيف الرقابة، حيث أسفر المرور على 358 منشأة غير حكومية عن غلق 28 منشأة غير مطابقة، وعلى 2654 منشأة غذائية عن إعدام 24 ألفًا و545 كيلو أغذية فاسدة و13 لتر مشروبات غير صالحة، لضمان جودة الخدمات وحماية صحة المواطنين.

وأوضح أن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قد اعلن فى وقت سابق  أن المستشفيات بمطروح  قدمت مليونًا و958 ألفًا و478 خدمة طبية شملت الطوارئ والاستقبال والعيادات الخارجية والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والعلاج الطبيعي، إلى جانب 93 ألفًا و469 خدمة طبية من خلال العيادات المسائية في 9 مستشفيات.

 كما قدمت القوافل العلاجية 31 ألفًا و415 خدمة من خلال 60 قافلة طبية متخصصة استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

كما شهدت 9 مستشفيات بمحافظة مطروح استحداث وتطوير أقسام متعددة، حيث تم في مستشفى مطروح العام رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بدعمها بـ8 ماكينات حديثة، وافتتاح وحدة السمعيات ومركز الإحالة ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، إلى جانب تطوير جراحات العيون بدعم جهاز فلاش أوتوكلاف لتعقيم الآلات، واستحداث عيادة الألم وخدمات مناظير العظام، وتوفير جهاز موجات فوق صوتية وجهاز تعقيم مركزي جديد، مع اعتماد قسم جراحة العظام لتدريب الزمالة المصرية من المجلس الصحي المصري.

كما شهدت مستشفى الضبعة المركزي استحداث وحدتي جراحات الأوعية الدموية وجراحات المخ والأعصاب، وافتتاح سكن الأطباء الجديد، ودعم المستشفى بـ4 أجهزة تنفس صناعي، مع جارٍ التجهيز لافتتاح عناية الأطفال بطاقة 4 أسرة وعناية الحروق بطاقة 3 أسرة. وفي مستشفى الحمام المركزي، تم توريد وتشغيل أجهزة طبية متقدمة شملت 6 ماكينات غسيل كلوي و22 سريرًا لوحدة الغسيل الكلوي، وجهاز إيكو وعناية مركزة، و6 أجهزة تنفس صناعي، و17 جهاز مونيتور، إلى جانب إضافة جهاز سونار وجهاز قياس نبض الجنين بقسم النساء والتوليد، و3 أجهزة صدمات كهربائية موزعة على الأقسام الحرجة.

وشمل التطوير مستشفى رأس الحكمة المركزي باستحداث جراحات الوجه والفكين والمفاصل الصناعية، ورفع كفاءة 4 غرف بالقسم الداخلي، وإضافة 6 أسرة استقبال و10 أسرة عناية مركزة، وجهازي تنفس صناعي و6 مونيتورات و6 أجهزة قياس نبض و3 أجهزة رسم قلب و5 منظار حنجرة وكابينة بنك دم. كما تم رفع كفاءة الحضانات وأسرة القسم الداخلي بمستشفى الأطفال التخصصي مع توفير جهازي تنفس صناعي، وزيادة الطاقة الاستيعابية لعناية الأطفال بمستشفى النجيلة المركزي إلى 6 أسرة، وتفعيل خدمة التشخيص عن بعد.

وتم توفير جهاز أشعة الماموجرام بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية، والانتهاء من تطوير مستشفى الحميات والصدر، ودعم معامل 6 مستشفيات رئيسية بأحدث الأجهزة المعملية، وصيانة 18 ثلاجة حفظ موتى وتوريد 6 ثلاجات جديدة، وافتتاح غرفة عمليات التأمين الطبي للساحل الشمالي بمستشفى مارينا المركزي، وإنشاء محطة مراقبة الطوارئ بالكاميرات ومخزن فرعي للأدوية، مع دعم سكن الفريق الطبي بمستشفى مارينا.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح صحة مطروح

انجلينا جولي

رفع اشغالات

بطارية السيارة والكولا

البنزين

