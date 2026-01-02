قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة لمحبي رونالدو .. فاتورة مثيرة لهداف الدوري السعودي
نائب وزير الخارجية اليمني: المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح كيانا محظورا بتمرده
قرار بشأن مهتز نفسيا روَّع المواطنين بسلاح أبيض في المرج
الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع
كاتب سوداني: توجد جهات تعمل على زعزعة الأمن تستهدف مصر في المقام الأول
هل الزواج صحيح بدون شراء شبكة؟.. أحمد كريمة يعلن مفاجأة
اليمن.. قوات درع الوطن تسيطر على مدينة القطن
التعليم تنفي اشتراط حصول الأهالي على «مؤهل عالي» للقبول بالمدارس الخاصة والدولية
سامو زين يكشف تفاصيل وفاة والده بسبب تشخيص خاطئ
عمرو أديب عن زيارة أنجلينا جولي: الإجابة المصرية ناصعة البياض عن غزة
خطوة بخطوة.. كيفية التقديم على معاش استثنائي؟
أول تعليق من مدرب مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع لاعبين جدد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كميات ضحمة من الذهب تهزّ تاريخ أوروبا.. ماذا تعرف عن كنز فارنا؟

ذهب
ذهب
أحمد أيمن

تمكّن علماء آثار في بلغاريا من الكشف عن سلسلة من الكنوز الذهبية التي تُعدّ من أقدم القطع الفنية المصنوعة من الذهب في العالم، وذلك ضمن موقع مقبرة فارنا الكالكوليثية الواقعة قرب البحر الأسود، في اكتشاف أثار ضجة واهتماماً بين المختصين في تاريخ أوروبا ما قبل التاريخ.

بدأت القصة في أوائل السبعينات عندما عثر عامل يعمل في موقع بناء على قطع معدنية غير مألوفة أثناء الحفر، وفور فحصها تبين أنها قطع من الذهب الخالص. 

هذا الاكتشاف دفع الجهات العلمية لبدء حملة تنقيب واسعة استمرت حتى عام 1991، أسفرت عن العثور على 294 قبراً تعود إلى العصر النحاسي، تتفاوت محتوياتها بشكل كبير من حيث الثروة والتحف.

ما هو كنز فارنا؟

بين القبور التي وجدت فيها أدوات بسيطة من الصوان والعظم، كانت هناك قبور أخرى غنية بمقتنيات فاخرة تضم كميات هائلة من الذهب، إضافة إلى أدوات فخارية متقنة الصنع وأدوات نحاسية عالية الجودة.

أكثر هذه الاكتشافات إثارة كان القبر رقم 43، الذي ضم بقايا رجل في الأربعينات من عمره مدفوناً مع أكثر من 1.5 كيلوجرام من الذهب، تشمل أساور ذهبية، مقبض فأس مغطى بالذهب وشفرات صوان مع غمد ذهبي بالقرب من منطقة الحوض. 

هذا النوع من الدفن يشير إلى وجود طبقة اجتماعية عليا أو نخبة حاكمة في أوروبا خلال تلك الحقبة المبكرة من التاريخ.

يؤكد الباحثون أن توزيع القطع داخل المدافن وطبيعتها الرمزية تعكس مكانة اجتماعية استثنائية لحاملها، وقد يكون لهم دور سياسي أو ديني مميز، كما تم العثور على نمط مماثل في عدد محدود من القبور الأخرى، مما يعزز فرضية تباين الطبقات الاجتماعية في تلك المجتمعات المبكرة.

ما أهمية اكتشاف فارنا؟

وبحسب العلماء، فإن هذا الاكتشاف يؤكد معرفة متقدمة بعلم المعادن وشبكات تبادل تجاري واسعة، إذ يبدو أن الذهب المستخدم قد استُخرج محلياً من مناطق وسط بلغاريا، بينما وُجدت أصداف بحرية متوسطية وأدوات حجرية وخرز نادر، ما يُشير إلى أن هذه المجتمعات كانت على اتصال مع مناطق بعيدة وتمارس التجارة عبر مسافات واسعة.

ومن اللافت أن بعض القبور كانت رمزية وخالية من بقايا بشرية، لكنها احتوت على أقنعة طينية وقطع ذهبية، وهو ما فسره العلماء بوجود طقوس دينية أو شعائر تمثيلية معقدة ربما كانت جزءاً من معتقدات تلك المجتمعات.

على الرغم من هذا التطور الاجتماعي والاقتصادي الكبير الذي تم الكشف عنه، فإن الأدلة تشير إلى أن ثقافة فارنا اختفت فجأة نحو عام 4000 قبل الميلاد، دون وجود دلائل واضحة على وقوع حروب أو غزوات، ما يعزز الفرضية القائلة إن التغيرات المناخية والبيئية ربما لعبت دوراً في انهيار هذه الحضارة المبكرة على سواحل البحر الأسود.

يبقى نحو ثلث الموقع الأثري غير مستكشف حتى اليوم، ما يجعل من هذه المنطقة شاهداً فريداً على أقدم أشكال الثروة والسلطة في تاريخ أوروبا القديم، ويمثل فرصة مستمرة للعلماء لفهم أعمق لكيفية تطور المجتمعات الإنسانية في تلك الحقبة.

كنز فارنا تفاصيل اكتشاف كنز فارنا بلغاريا اكتشافات الآثار العصر النحاسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

مرتبات شهر يناير 2026

تبكير الصرف.. جدول مواعيد مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة

ترشيحاتنا

محافظة الوادي الجديد

بتكلفة 52 مليون جنيه.. أوقاف الوادي الجديد تنتهي من صيانة 11 مسجدا

المقارئ القرآنية

مقارئ الجمهور .. مساجد كفر الشيخ تستضيف روادها لترسيخ التلاوة الصحيحة

من المسجد إلى الطريق.. غرس آداب السلوك في نفوس الأطفال بالغنايم

من المسجد إلى الطريق.. الأوقاف: غرس آداب السلوك في نفوس الأطفال بالغنايم

بالصور

فوائد شرب كوبين من الشاي الأخضر يوميًا

فوائد صحية لشرب كوبين من الشاي الأخضر يوميا
فوائد صحية لشرب كوبين من الشاي الأخضر يوميا
فوائد صحية لشرب كوبين من الشاي الأخضر يوميا

تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز

أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد