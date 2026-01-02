إحالة المتهمين بإنشاء مصنع للمخدرات بشقة الحى الراقي بالتجمع الخامس للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة 4 متهمين إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابة وتصنيع مخدرات داخل شقة بحي راقي في التجمع الخامس

أمر إحالة المتهمين

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين حازوا أحرزوا جوهراً مخدراً الكوكايين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات



كما حازوا أحرزوا جوهراً مخدر من أحد مشتقات الفينيثيل بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً علي النحو المبين التحقيقات



كما حازوا أحرزوا جوهر (الحشيش ) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما أنهم أحرز الكوكايين وأحد مشتقات مشتقات الفينيثيل، والحشيش بقصد العاطي في غير الأحوال المصرح بها رخيص على النحو المبين بالتحقيقات

عقوبة تعاطي الحشيش في القانون المصري

يجرم القانون تعاطي المخدرات بجميع أشكالها، حيث تنص العقوبات على:

السجن لمدة تصل إلى 15 سنة في بعض الحالات.

غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه.

في معظم الحالات، تصدر الأحكام بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وفقًا لتقدير القاضي وملابسات القضية.

كيف تتم محاكمة المتعاطي؟

اوضخ احد المحامين أن المتهم في قضايا تعاطي المخدرات يُحاكم أمام محكمة الجنايات وليس محكمة الجنح، وذلك وفقًا لقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

ويشترط لضبط المتهم حالة التلبس، أي أن يُشاهد المتهم أثناء تعاطيه المخدرات، مما يمنح رجال الضبط القضائي حق تفتيشه فورًا دون الحاجة إلى إذن من النيابة، بشرط أن يكون التلبس واضحًا.

ماذا يقول القانون؟

تنص المادة 39 من قانون المخدرات على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك."