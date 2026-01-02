قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ختام فعاليات الدوري الرياضي للاتحاد العام لمراكز شباب مصر بكفر الشيخ| صور

محمود زيدان

اختُتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، التصفيات النهائية للدوري الرياضي للاتحاد، والذي تضمن منافسات خماسي كرة القدم، وكرة اليد، وكرة السلة، والكرة الطائرة بنات، وتنس الطاولة، إلى جانب الألعاب الترفيهية، وذلك على مستوى محافظة كفر الشيخ، حيث أُقيمت الفعاليات بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب كفر الشيخ.

وجاءت الفعاليات برعاية  الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والدكتور ماجد العزازي، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر وعميد كلية علوم الرياضة جامعة قناة السويس، والدكتور أحمد زينة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر وعميد كلية علوم الرياضة جامعة كفر الشيخ.

كما حضر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وهم: الدكتور عمرو كوك، والدكتور محمد سادات، والدكتورة وفاء محمود، وأسامة صقر، ومصطفى غريب، وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب.

وشهدت الفعاليات اصطفاف الفرق المشاركة، أعقبه عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم الترحيب بالحضور.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هذه الأنشطة الرياضية تُعد أحد المحاور الأساسية لاستثمار طاقات النشء والشباب، وتنمية مهاراتهم البدنية والذهنية، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن.

وأشاد بالدور الحيوي الذي يقوم به الاتحاد العام لمراكز شباب مصر في نشر الوعي الرياضي والثقافي والاجتماعي من خلال برامجه وأنشطته المتنوعة.

وأسفرت نتائج منافسات خماسي كرة القدم عن فوز فريق مركز شباب الربع بالمركز الأول وكأس الاتحاد، فيما حصل فريق مركز شباب غرب تيرة على المركز الثاني. وفي كرة اليد، فاز فريق مركز شباب شباس عمير بالمركز الأول وكأس الاتحاد، وجاء فريق مركز شباب دقلت في المركز الثاني.

منافسات كرة السلة

 أما منافسات كرة السلة، فقد أسفرت عن فوز فريق مركز التنمية الشبابية بدسوق بالمركز الأول وكأس الاتحاد، وحصول فريق مركز شباب شباس عمير على المركز الثاني.

تنس الطاولة

وفي منافسات تنس الطاولة لذوي الهمم، فاز اللاعب أيمن كمال الزناتي بالمركز الأول، وجاء اللاعب أشرف عبد الرحمن في المركز الثاني، وكلاهما من مركز شباب شباس عمير. 

بينما أسفرت منافسات تنس الطاولة للأسوياء عن فوز اللاعب محمد أشرف العطار من مركز شباب أبو قطفة بالمركز الأول، وحصول اللاعب أحمد حسن فتحي من المركز نفسه على المركز الثاني.

كما فاز فريق مركز شباب الرملة بالمركز الأول وكأس الاتحاد في الكرة الطائرة بنات، وجاء فريق مركز شباب أبو قطفة في المركز الثاني.

 وفي الألعاب الترفيهية، فاز اللاعب محمد أنور حسيب من مركز شباب شباس عمير بالمركز الأول في مباريات الطاولة، وحصل اللاعب ضياء المرادني من مركز شباب ميت الديبة على المركز الثاني.

 وأسفرت منافسات لعبة الدومينو عن فوز اللاعب أحمد عبد الكريم حماد من مركز شباب الربع بالمركز الأول، وجاء اللاعب محمد رضا متولي من مركز شباب محلة القصب في المركز الثاني.

ونُفذت الفعاليات تحت إشراف المهندس محمد درويش، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر فرع كفر الشيخ، وفرغلي عبد الجليل، المدير التنفيذي للاتحاد العام، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، والسيد شاهين، المدير التنفيذي لاتحاد مراكز شباب مصر فرع كفر الشيخ، إلى جانب فرق عمل مراكز الشباب والاتحاد بالمحافظة.

عملية جراحية
مياة الشرب بالشرقية
هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟
زراعة الشرقية
