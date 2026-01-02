حب مصر .. 67 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى تلا المركزي

احري اطباء مستشفى تلا في محافظة المنوفية 67 عملية جراحية بمستشفى تلا المركزي، وذلك ضمن فعاليات «يوم في حب مصر».

وجاءت العمليات في عدد من التخصصات الطبية المتنوعة، شملت:

الجراحة العامة، المسالك البولية، العظام، النساء والتوليد، الأسنان، والأنف والأذن، بما يعكس جاهزية المستشفى وتكامل الفرق الطبية والتمريضية والفنية المشاركة.

ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالمنوفية على دعم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين والعمل المستمر على القضاء على قوائم الإنتظار،. بإشراف الدكتور أحمد حمدي مدير المستشفى

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة أن مديرية الشئون الصحية بالمنوفية تواصل دعم المستشفيات العامة والمركزية بكافة الإمكانيات اللازمة، والتوسع في تنظيم الأيام الجراحية المكثفة، بما يسهم في سرعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وتحقيق العدالة في الحصول على الرعاية الصحية، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الصحة والسكان.

واختتمت الفعاليات وسط إشادة بجهود الفرق الطبية والإدارية، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم جميعًا، وأن يديم نعمة العطاء لخدمة أبناء الوطن.