منسي الليثي يعيد روح الطرب الأصيل على الهواء بأغنية خالدة لمحمد رشدي

أشعل المطرب منسي الليثي أجواء الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، بعدما قدّم أداءً لافتًا لأغنية «صياد ورحت اصطاد» للنجم الراحل محمد رشدي، وذلك على الهواء مباشرة خلال برنامج خط أحمر، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على شاشة قناة الحدث اليوم.

اختياره لهذه الأغنية

وأكد منسي الليثي أن اختياره لهذه الأغنية جاء تعبيرًا عن تقديره الكبير لرموز الطرب الأصيل، وحرصه على إحياء التراث الغنائي المصري الذي يمثل وجدان وهوية أجيال متعاقبة، مشيرًا إلى أن الفن الحقيقي يظل حاضرًا مهما تغيرت الأزمنة.

عدد المشاهدات ومطاردة “التريند”

وخلال فقرة الاحتفال، تفاعل الجمهور مع الأداء المميز لليثي، الذي شدد في رسالته على أن الموسيقى الهادفة لا تُقاس بعدد المشاهدات أو مطاردة “التريند”، بل بقيمتها الفنية وقدرتها على ترك أثر صادق ومستمر في نفوس المستمعين، دعمًا للطرب الأصيل في مواجهة موجات المحتوى السطحي المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.