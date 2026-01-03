قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة إيرانية قوية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسأن تصريحات ترامب
15 طلقة .. عدوان إسرائيلي جديد على اليونيفيل في لبنان
شريف حافظ يهاجم التنمر والعنصرية في الدراما: احنا مش متربيين فى الشارع
شبورة وصقيع.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة
إصابة 10 اشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا
أخبار أسوان | افتتاح مسجد النصر بنجع هيكل بإدفو.. ومزايا متنوعة للتأمين الصحى الشامل
اليوم.. نظر محاكمة 29 متهما في خلية الهيكل الإداري بالسلام
ماذا نقول في بداية الدعاء المستجاب؟.. 7 آداب من هدي النبي
بسعر اقتصادي.. مواصفات تويوتا رايز 2026 في السوق السعودي
مواعيد قطارات أسوان النوم والعادية والمكيفة اليوم السبت 3 -1-2026
جوتيريش يدعو الاحتلال للتراجع عن تعليق عمل منظمات دولية في فلسطين
مدرب بنين: قائد الفريق ليس مصابا.. وهذا سر قوة منتخب مصر
توك شو

منسي الليثي يعيد روح الطرب الأصيل على الهواء بأغنية خالدة لمحمد رشدي

منسي الليثي
منسي الليثي
محمد البدوي

أشعل المطرب منسي الليثي أجواء الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، بعدما قدّم أداءً لافتًا لأغنية «صياد ورحت اصطاد» للنجم الراحل محمد رشدي، وذلك على الهواء مباشرة خلال برنامج خط أحمر، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على شاشة قناة الحدث اليوم.

اختياره لهذه الأغنية

وأكد منسي الليثي أن اختياره لهذه الأغنية جاء تعبيرًا عن تقديره الكبير لرموز الطرب الأصيل، وحرصه على إحياء التراث الغنائي المصري الذي يمثل وجدان وهوية أجيال متعاقبة، مشيرًا إلى أن الفن الحقيقي يظل حاضرًا مهما تغيرت الأزمنة.

عدد المشاهدات ومطاردة “التريند”

وخلال فقرة الاحتفال، تفاعل الجمهور مع الأداء المميز لليثي، الذي شدد في رسالته على أن الموسيقى الهادفة لا تُقاس بعدد المشاهدات أو مطاردة “التريند”، بل بقيمتها الفنية وقدرتها على ترك أثر صادق ومستمر في نفوس المستمعين، دعمًا للطرب الأصيل في مواجهة موجات المحتوى السطحي المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

منسي الليثي المطرب منسي الليثي العام الميلادي الجديد محمد رشدي الليثي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك
برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك
برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 
برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 
برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 

برج الثور
برج الثور
برج الثور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

